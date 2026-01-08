El hijo que Nazarena Vélez tuvo con Daniel Agostino, Gonzalo, más conocido como “El Chyno”, blanqueó su noviazgo con la ex – Gran Hermano, Katia “La Tana” Fenocchio, una de las participantes de la última edición de Gran Hermano.
El Chyno, fruto de la relación de la empresaria con Daniel Agostini, hizo un vivo en redes sociales y luego de un pedido de sus seguidores no ocultaron su amor.
Sin ocultar su amor, el joven de 27 años lo confirmó a través de un vivo en sus redes sociales y rápidamente se volvió viral y posteriormente publicaron imágenes para dejar en claro que es una relación que está más que consolidada.
Todo comenzó por un reclamo de sus seguidores que estaban siguiendo la transmisión y en los comentarios señalaron: “No les creo hasta que no se besen”. Como respuesta, el artista reconoció que ya se habían besado, pero la exhermanista aclaró: “Hay gente que no vio”. “¿Y vos decís que tiene que ver?”, indicó él y tras ello, se besaron frente a cámara, despejando cualquier duda.
Pese al beso y las dudas de otros usuarios, el joven músico reforzó el anuncio con una imagen en sus historias de Instagram, donde se lo ve tomado de la mano de su nueva pareja. Sin algún tipo de comentario especial, solo con elemoji de un corazón, una mujer y una corona, Agostini dejó en claro que el vínculo es real.
Katia, por su parte, compartió una selfie junto a él besándose y otra, acostados en la cama, marcando un nuevo capítulo en su vida sentimental, que había mantenido en bajo perfil desde su salida del reality, más allá de un breve acercamiento con Thiago Medina.
Gonzalo “El Chyno” Agostini es el segundo hijo de Nazarena Vélez y primero de Daniel Agostini. Si bien es de bajo perfil, desde hace unos años decidió seguir el camino de su padre en la música tropical.
De igual modo, tuvo un momento de rebeldía a sus 16 años cuando decidió irse de su casa y buscar su propio camino. “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, me las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”, reveló en una entrevista.
El joven, hoy de 25 años, se suele presentar en distintos escenarios, comparte colaboraciones, anuncia lanzamientos y hasta ha cantado a dueto con su papá.