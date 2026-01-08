A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez El Chyno, fruto de la relación de la empresaria con Daniel Agostini, hizo un vivo en redes sociales y luego de un pedido de sus seguidores no ocultaron su amor. + Seguir en







Gonzalo Agostini confirmó su relación con Katia "La Tana" Fenocchio

El hijo que Nazarena Vélez tuvo con Daniel Agostino, Gonzalo, más conocido como “El Chyno”, blanqueó su noviazgo con la ex – Gran Hermano, Katia “La Tana” Fenocchio, una de las participantes de la última edición de Gran Hermano.

Sin ocultar su amor, el joven de 27 años lo confirmó a través de un vivo en sus redes sociales y rápidamente se volvió viral y posteriormente publicaron imágenes para dejar en claro que es una relación que está más que consolidada.

Todo comenzó por un reclamo de sus seguidores que estaban siguiendo la transmisión y en los comentarios señalaron: “No les creo hasta que no se besen”. Como respuesta, el artista reconoció que ya se habían besado, pero la exhermanista aclaró: “Hay gente que no vio”. “¿Y vos decís que tiene que ver?”, indicó él y tras ello, se besaron frente a cámara, despejando cualquier duda.

Hoy en noticias de ex GH:

La Tana esta de novia con el chino agostini pic.twitter.com/0ET08WUSJS — latina mami (@bitchrantvale) January 8, 2026 Pese al beso y las dudas de otros usuarios, el joven músico reforzó el anuncio con una imagen en sus historias de Instagram, donde se lo ve tomado de la mano de su nueva pareja. Sin algún tipo de comentario especial, solo con elemoji de un corazón, una mujer y una corona, Agostini dejó en claro que el vínculo es real.

Katia, por su parte, compartió una selfie junto a él besándose y otra, acostados en la cama, marcando un nuevo capítulo en su vida sentimental, que había mantenido en bajo perfil desde su salida del reality, más allá de un breve acercamiento con Thiago Medina.