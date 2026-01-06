Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso La participante de la edición 2023 contó que tomó la decisión de mejorar su calidad de vida e ingresó al ciclo de El Trece. “No me quiero ver al espejo”, contó. + Seguir en







Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso. Redes sociales

La edición de Cuestión de Peso incorporó a una nueva participante que es una vieja conocida para el público porque se trata de una figura de la última edición de Gran Hermano, en donde Furia fue figura. Se trata de Virginia Demo, finalista del ciclo en 2024.

La humorista se sumó al programa a sus 57 años con la intención de bajar 10 kilos, ya que contó que no se siente cómoda con su cuerpo. Actualmente, pesa 89.9 kilos. “Sé que para muchos no es un montón, pero a mí me afecta”, indicó.

“Muchas partes de mi vida, sobre todo la parte sexual, porque no me siento cómoda conmigo, entonces evito situaciones”, contó la exparticipante del ciclo de Telefe, y agregó: "No me quiero ver al espejo. Tengo la necesidad de verme deseada por mí. No puedo estar en una relación porque si yo no me erotizo conmigo, es como que prefiero cortar ahí”.

Virginia Demo Gran Hermano 2023 Captura Telefe Fue entonces que agregó: “No me gusta mirarme al espejo desnuda, salgo del baño y trato de no mirarme. Necesito estar controlada con el tema del peso, porque sola no puedo. Necesito el rigor. Estoy ahora por debutar en el teatro y creo que lo físico, lamentablemente, influye un montón en todo lo que es trabajo”, cerró.