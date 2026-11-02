Coty Romero confesó si volvería con Nacho Castañares por dinero Durante su participación en un popular ciclo de streaming, la influencer correntina respondió sobre su pasado afectivo y dejó en claro sus convicciones. Agregar C5N en









La exparticipante Gran Hermano habló sobre su expareja.

Coty Romero participó como invitada especial en el ciclo de entrevistas Más allá de la guita, emitido por la señal digital Resumido, donde protagonizó una picante sección de preguntas y respuestas sobre sus límites económicos. Durante la charla distendida, la influyente figura del espectáculo nacional se sometió a un juego de consignas en el que repasó diferentes aspectos de su vida personal, su presente laboral y los motivos que guían sus decisiones afectivas.

Al momento de abordar la posibilidad de una reconciliación sentimental con Nacho Castañares, la exparticipante de realities mantuvo una postura firme frente al micrófono. La conductora del espacio indagó sobre los dichos previos de su antigua pareja con una frase directa: “¿Por cuánta plata volverías con un ex? Tu ex dijo 5.000 dólares. ¿Por 5.000?“. Ante el planteo del escenario hipotético, la entrevistada respondió de manera tajante: “No”, descartando de plano cualquier chance de retomar el vínculo por interés financiero.

Captura Telefe Por otra parte, la joven correntina se refirió a las condiciones que exigiría para retornar a la pista del certamen Bailando por un Sueño, fijando un monto de 5.000 dólares para evaluar su regreso a la pista televisiva. Sin embargo, la exparticipante del reality no ocultó las secuelas emocionales que le dejó su paso por aquel certamen y fundamentó su pretensión económica con una dura reflexión: “No valió la pena todo lo que sucedió y todo el mal que me generó”.

Finalmente, al ser consultada sobre las posibilidades de abandonar la Capital Federal para instalarse nuevamente en su provincia natal, la mediática sorprendió al revelar su actual estado sentimental. La entrevistada rechazó cualquier propuesta económica para mudarse al interior del país argumentando que su corazón se encuentra ocupado: “Pasa que influye también mucho... conocí a una persona y estoy enamorada, así que no hay plata, perdón”.

El nuevo noviazgo de Coty Romero Luego de sus mediáticos romances con reconocidas figuras de la farándula y excompañeros del reality de Telefe, Coty Romero volvió a apostar de lleno a los sentimientos y blanqueó su flamante relación amorosa en el mundo digital. Hace dos semanas, la carismática correntina decidió dejar atrás los misterios y compartió mediante su cuenta oficial de Instagram una tierna postal frente al espejo de un ascensor, donde se la observa abrazada junto a su nueva pareja para confirmar los rumores que circulaban con fuerza en los portales de espectáculos.

El novio de la influencer fue identificado como Luciano Picasso, un joven que prefiere mantenerse completamente al margen de la exposición mediática, las cámaras de televisión y el asedio de la prensa. A diferencia de los vínculos anteriores de la exhermanita, el muchacho cultiva un riguroso perfil bajo que se refleja en su cuenta personal de Instagram, la cual mantiene configurada en modo privado con un círculo íntimo de aproximadamente mil seguidores. En el plano estrictamente profesional, divide su tiempo entre la industria automotriz, especializándose en la comercialización y venta de repuestos vehiculares, y el desarrollo de proyectos digitales. El joven también apostó al universo emprendedor creando una aplicación de marketing digital diseñada estratégicamente para conectar a marcas de gran envergadura con creadores de contenido e influencers a lo largo de toda América Latina. La historia de amor entre ambos comenzó a gestarse meses atrás en un contexto internacional muy especial, ya que coincidieron durante el Mundial 2026 mientras la joven se encontraba de viaje para presenciar el torneo deportivo. Aquel encuentro fortuito dio pie a las primeras especulaciones de romance que hoy terminaron de confirmarse por completo, demostrando que la mediática encontró estabilidad afectiva al lado de un novio totalmente ajeno al medio artístico.