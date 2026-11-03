Un jugador argentino de Tenerife despidió a Jesús de Miguel: "No hay palabras" Se trata de Mauro Pittón, ex Unión, quien compartió plantel con el delantero madrileño y publicó una imagen suya en blanco y negro, acompañada por un crespón negro. En la historia de Instagram también escribió: "Que descanses en paz, Demi", junto a una paloma blanca y un corazón rojo. Por Agregar C5N en









Mauro Pittón, futbolista argentino, dedicó palabras de despedida para Jesús de Miguel luego de su muerte. Web

El mediocampista argentino Mauro Pittón despidió en redes sociales mediante una historia de Instagram a su compañero Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que murió a los 30 años tras el choque con Jesús Owono, arquero del Andorra, que derivó en paro cardíaco durante el partido por la Segunda División española.

En la historia, el volante santafesino eligió una imagen en blanco y negro del atacante, con un crespón negro como señal de duelo. "Que descanses en paz, Demi. No hay palabras", escribió, junto a los emojis de una paloma blanca y un corazón rojo que sumó en su perfil personal de Instagram para acompañar la imagen.

El jugador argentino, Mauro Pittón dedicó palabras de despedida para Jesús de Miguel. Instagram: /mauropitton Después de nueve temporadas en Unión, Pittón pasó al Tenerife a mediados de 2026 tras acordar su salida del club santafesino, donde desarrolló buena parte de su carrera, y desde su llegada a España disputó cuatro partidos oficiales junto a De Miguel en la plantilla blanquiazul esta temporada.

El club dio a conocer la noticia a través de un comunicado en sus redes oficiales. Allí manifestó su acompañamiento a la familia y a los allegados del delantero, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto por la privacidad de sus seres queridos en este momento difícil.

El video del impacto que sufrió Jesús de Miguel ante Andorra El episodio ocurrió el pasado lunes 2 de noviembre, en el tramo final del encuentro por la Segunda División española, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando Jesús De Miguel fue a buscar una pelota dividida y recibió el impacto en el pecho del arquero visitante, Jesús Owono, que había salido de su área.

El delantero cayó inconsciente y los jugadores de ambos equipos reclamaron asistencia médica de inmediato. El personal sanitario logró estabilizarlo sobre el césped y luego lo trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la isla de Tenerife, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026 El árbitro mostró la tarjeta roja a Owono y el partido quedó suspendido de manera definitiva en el minuto 108 para permitir el ingreso de los médicos, mientras De Miguel permanecía en terapia intensiva, donde su cuadro empeoró hasta que el club confirmó su fallecimiento a las 8 del martes.