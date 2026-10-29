Un ex Gran Hermano destrozó a Dillom por minimizar a los participantes del reality: "¿Quién es, el telonero de Lali?"

Un polémico comentario de Dillom contra los ex participantes de Gran Hermano generó un fuerte cruce de parte de Kenny Palacios, famoso estilista que pasó por los estudios del famoso reality de Telefe. Luego de que el mediático pusiera en duda pública la trascendencia popular del cantante, los seguidores del artista salieron de inmediato a respaldarlo de manera masiva.

El origen de este fuerte contrapunto surgió durante un reportaje concedido al programa Todo Pasa , emitido por Urbana Play, donde Dillom opinó críticamente sobre los eventos nocturnos en los que suele cruzarse con las exfiguras del certamen . Su planteo buscó trazar una marcada frontera entre la creación musical y la exposición mediática fugaz: “Me da bronca verlos en una fiesta en el mismo VIP que yo. Yo digo: 'esa gente no se merece estar acá conmigo. Yo hice arte'”. Asimismo, remató su postura con una categórica frase: “Me molesta estar en el mismo estatus que ellos” .

La respuesta que detonó el enojo de la comunidad de fans del artista fue compartida por Kennys Palacios mediante su cuenta personal de X. Para atacar al músico, el peinador apeló a una ácida mención referida a Lali Espósito : “¿Y este quién es? ¿El telonero de Lali? ¿Quién lo conoce, amor?”. Lejos de frenar su embestida, continuó ninguneando al referente del trap: "Bueno, mi vida, si no querés estar con nosotros, que somos más celebridades que vos, comprate un boliche y hacé tu propia fiesta . No me conozco ni un tema tuyo, amor. Y ya que estamos, te pregunto: ¿cuántos discos vendiste? ¿Cuántos premios tenés? ¿Cuántos MTV tenés? ¿Cuántos Gardel tenés? ".

Ante los interrogantes lanzados por el estilista, los fanáticos de Dillom reaccionaron de inmediato desarticulando las chicanas a través de un riguroso desglose de los logros de su carrera. En sus respuestas detallaron que el artista fue galardonado con un MTV Europe Music Award, cosechó dos Premios Gardel y recibió diversas nominaciones a los prestigiosos Latin Grammys . A su vez, remarcaron sus masivos conciertos con entradas agotadas en escenarios icónicos como el Estadio Ferro , el Movistar Arena y su propio show solista en la cancha de Vélez .

La arremetida del allegado a Wanda Nara derivó finalmente en un contundente despliegue de datos estadísticos construido colaborativamente por los seguidores del músico para frenar el ninguneo. De este modo, lo que en principio pretendía ser una descalificación hacia la popularidad del cantante terminó propiciando una visibilización masiva de sus mayores reconocimientos artísticos.

El paso de Kennys Palacios por Gran Hermano

Kennys Palacios ingresó al reality con el peso de su fama previa, lo que generó desconfianza entre sus compañeros desde el primer día. Su estrategia se basó en el cruce directo y en llevar información de un grupo a otro, una dinámica que rápidamente desgastó su convivencia y lo puso en el ojo de la tormenta tanto en las galas de nominación como en las redes sociales.

Su experiencia en el certamen fue notablemente corta, ya que quedó fuera de competencia en la quinta semana del juego de Gran Hermano: Generación Dorada. Al tratarse de una instancia tan temprana, Kennys no logró consolidar un grupo de aliados firme ni descifrar el pulso de la casa, quedando expuesto ante una placa de nominados que no pudo superar. Su salida expuso las debilidades de su juego en un momento donde el público castigó la confrontación constante, dejándolo fuera de las instancias decisivas mucho antes de lo esperado.

El final de su participación se concretó el martes 24 de marzo de 2026, día en el que fue eliminado por el voto de la gente. Aunque su estadía duró apenas un mes y se dio al principio del programa, el veredicto del público fue contundente y cerró de manera abrupta su paso por el ciclo. Tras su salida, los debates televisivos se centraron en cómo su perfil mediático terminó jugándole en contra en un formato que, en esa etapa inicial, premió otro tipo de convivencia.