La decisión que tomó Daniela Celis por el "amigo imaginario" de sus hijas: "Me da miedo"

La influencer recurrió a una limpieza energética tras los inquietantes relatos de las gemelas sobre Yoyi, un misterioso personaje que asegura llamarlas.

La exparticipante de Gran Hermano Daniela Celis tomó una inesperada decisión por el amigo imaginario de sus hijas gemelas, Laia y Aimé . La mediática realizó una limpieza energética en su casa después de que las pequeñas volvieran a mencionar a Yoyi , un misterioso personaje que despertó su preocupación.

Este lunes, la influencer compartió nuevas historias de Instagram en las que reveló que sus hijas querían ir a la casa de Yoyi porque, según ellas, el personaje ya no estaba en su hogar y las estaba llamando.

Durante una conversación que quedó registrada en video, Daniela Celis le preguntó a una de las gemelas: “¿Yoyi tiene una cuna para vos?” . La pequeña respondió “sí” y volvió a mencionar que el supuesto amigo imaginario la llamaba, una declaración que desconcertó a su mamá.

Ante la insistencia de las nenas, Pestañela reconoció que la situación le provocaba temor, especialmente porque había recurrido a una limpieza energética para intentar resolver lo que ocurría en su vivienda. “Me da miedo” , confesó públicamente.

La exintegrante del reality de Telefe también solicitó ayuda a sus seguidores para comprender lo sucedido. “Si alguien me quiere recomendar qué puedo hacer, bienvenido sea” , escribió, dejando en evidencia su preocupación por los relatos de sus hijas.

El resultado de la limpieza energética de Daniela Celis

Daniela Celis contó que había convocado a una persona para realizar una limpieza energética en su hogar, después de interpretar que el supuesto amigo imaginario Yoyi podía ser un fantasma. Según explicó, tras el procedimiento creyó que el misterioso personaje había desaparecido.

Sin embargo, una seguidora le advirtió una llamativa coincidencia: las gemelas habían mencionado a Yoyi dos domingos consecutivos, prácticamente a la misma hora. El comentario volvió a generar inquietud en la influencer.

“Muda. Yoyi en casa ‘se fue’ el lunes cuando hicieron una limpieza energética”, respondió Daniela Celis en sus historias de Instagram, al explicar qué había ocurrido después de la intervención que realizó en su vivienda.

La mediática también expresó su desconcierto por el deseo de las pequeñas de visitar al personaje. “Por eso me llama la atención que las nenas digan que quieren ir a su casa. Me da miedo”, manifestó, al comprobar que seguían hablando de Yoyi.

El episodio había comenzado días antes, cuando Laia aseguró que estaba dibujando a Yoyi. “Chicos, es un fantasma de acá a la China”, había expresado Celis. Pese a la limpieza energética, las nenas continuaron mencionándolo, aunque no existe evidencia de una presencia paranormal en la vivienda. TN+1