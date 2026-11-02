Récord de voto anticipado en las elecciones de EEUU: qué tendencias se están marcando en unos comicios clave para Donald Trump

Casi 60 millones de estadounidenses emitieron su voto antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Los registros muestran un incremento respecto de los comicios de medio término de 2022 y una mayor participación anticipada de los demócratas.

El voto anticipado , conocido en Estados Unidos como early vote, alcanzó niveles de récord antes de las elecciones de medio término que se celebrarán este martes 3 de noviembre. Según los datos publicados por el monitor electoral Fully Reporting , hasta la tarde de este lunes se han contabilizado 57 millones de votos anticipados en el paí s, equivalentes al 51% del total de sufragios emitidos en las elecciones legislativas de 2022, lo que implica una marca histórica para unas legislativas.

La cifra no solamente da visibilidad a la importancia que viene adquiriendo esta modalidad dentro del sistema electoral estadounidense, sino que también permite observar algunos patrones de participación antes de la jornada electoral y atisbar algunas tendencias sobre lo que puede ocurrir cuando llegue el momento del escrutinio , que comenzará este martes a las 20 en horario argentino.

De acuerdo con el análisis de la Universidad de Florida , más de 53 millones de personas habían votado anticipadamente hasta la mañana del domingo 1 de noviembre. En las elecciones legislativas de 2022, alrededor de 46 millones de estadounidenses habían emitido su sufragio antes del día de la votación . La comparación muestra que la participación anticipada ya superó el registro de aquella elección, cuando todavía restaban dos días para los comicios de este año.

El fenómeno da cuenta de unas expectativas mayores a las habituales en unas elecciones de medio término que definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump. Hasta ahora, la mayor parte de las encuestas marcan un claro favoritismo para los demócratas , que intentan convertir la votación en un plebiscito a la gestión del magnate.

El seguimiento de Fully Reporting permite observar las diferencias entre estados y comparar el volumen de sufragios anticipados con el total registrado en 2022. Carolina del Norte se destacó por alcanzar 2.816.820 votos anticipados hasta el 1 de noviembre, equivalentes al 74,6% de los sufragios emitidos en ese estado durante los anteriores comicios de medio término.

La distribución por afiliación partidaria también mostró una diferencia relevante: el 38% de quienes habían votado estaba registrado como demócrata, el 26% como republicano y el 35% figuraba como independiente o pertenecía a partidos minoritarios. En comparación con el voto anticipado de 2024, el registro de este año exhibía una composición más favorable a los demócratas.

Texas también concentró una parte importante de la participación anticipada, con más de siete millones de sufragios contabilizados antes del martes. El estado constituye uno de los principales focos de atención nacional por la competencia electoral y por la posibilidad de que los demócratas disputen bancas tradicionalmente controladas por los republicanos, con candidatos que pueden convertirse en figuras de talla nacional, como el emergente James Talarico.

El texano James Talarico, figura emergente de los demócratas.

Georgia, por su parte, superó los 2,8 millones de votos anticipados, un incremento del 13% respecto de las elecciones legislativas de 2022. El aumento también se extendió a otros estados con contiendas competitivas. Carolina del Sur, Maine, Kansas y Michigan.

Qué indican los datos: mayor movilización demócrata

La inscripción para el early vote se realiza como votante demócrata, republicano o independiente, pero no significa necesariamente que el votante elija al partido por el cual se inscribe. De hecho, el porcentaje de votantes que se inscribe como independientes es muy alto y casi en su mayoría acaban eligiendo entre demócratas y republicanos cuando llega el momento.

Lo que sí reflejan estas tendencias es una movilización electoral importante en territorios donde la disputa por el Senado podría resultar decisiva.

Uno de los aspectos que más atención despierta es la diferencia entre la cantidad de votantes anticipados registrados como demócratas y republicanos. Según los datos de la Universidad de Florida difundidos el domingo, más de 11 millones de demócratas habían votado anticipadamente, frente a unos ocho millones de republicanos.

Haciendo zoom en uno de los estados con mayor participación de early vote, según detalla Fully Reporting, en Carolina del Norte los sufragios de votantes inscriptos como demócratas superan hasta el momento en 12% a los de republicanos, cuando en las pasadas elecciones los republicanos terminaron arriba por un 0,8%. Nuevamente: no es un dato que permite adelantar resultados, pero si es una tendencia que marca una diferencia amplia a favor de los demócratas en la comparación con los comicios anteriores.

El sistema estadounidense permite votar antes del día oficial de los comicios tanto de manera presencial como por correo, aunque las condiciones y los plazos varían según el estado. Esta modalidad facilita la participación de quienes no pueden concurrir a las urnas el día de la elección y permite distribuir la afluencia de votantes durante varias jornadas.