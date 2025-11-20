Thiago Medina reveló cómo está el vínculo con Daniela Celis: "Dormimos..." El ex – Gran Hermano habló de su recuperación y que el pedido de matrimonio a la madre de sus hijas fue real, pero que Pestañela “se lo tomó en joda”, indicó entre risas.







Celis y Medina se conocieron en Gran Hermano y son padres de las gemelas Laia y Aimé. Redes Sociales

A dos meses del grave accidente en moto en Moreno, Thiago Medina está de a poco volviendo a tener su vida sin secuelas y habló sobre su pronta recuperación, además de cómo está su vínculo con Daniela Celis, la madre de sus dos hijas.

Respecto a la recuperación, el influencer contó que está atravesando un proceso lento, pero que está “mejor, por suerte y gracias a Dios”.

Después de ello, también fue por temas más personales y habló sobre su relación con Daniela y reveló los detalles de cuando se despertó tras la cirugía: “Cuando me desperté, en lo único que pensé fue en mis hijas”. Post cirugía, le propuso casamiento a Pestañela, pero entre risas, el influencer aseguró que como estaba bajo anestesia “ella se lo tomó en joda”, indicó durante una entrevista a Puro Show.

Cuando le preguntaron sobre su situación amorosa actual, Thiago fue claro y prudente: “Ahora estamos bien con Dani. Estamos conviviendo, pero no estamos durmiendo juntos. Pero si se da volver, volveremos. No queremos forzar nada”.

Embed Thiago Medina en #PuroShow. Su historia tras recuperarse milagrosamente de un accidente: "A Daniela la amo mucho". @puroshowok pic.twitter.com/SX9PyrXySj — eltrece (@eltreceoficial) November 19, 2025 Thiago Medina reveló cómo es el día a día de su recuperación Durante una entrevista mano a mano, Thiago Medina contó detalles de cómo es su recuperación tras el accidente. “Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa”, señaló sobre sus grandes avances.

En cuanto a las secuelas médicas con las que deberá convivir de ahora en adelante tras la extirpación del bazo remarcó que ahora está “más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal”, sostuvo, dejando claro que retomará sus actividades con cuidados especiales. “Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos”, reveló y luego minimizó la importancia estética de las marcas que quedaron en su cuerpo: “Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme”.