Thiago Medina reveló cómo está el vínculo con Daniela Celis: "Dormimos..."

El ex – Gran Hermano habló de su recuperación y que el pedido de matrimonio a la madre de sus hijas fue real, pero que Pestañela “se lo tomó en joda”, indicó entre risas.

Celis y Medina se conocieron en Gran Hermano y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

A dos meses del grave accidente en moto en Moreno, Thiago Medina está de a poco volviendo a tener su vida sin secuelas y habló sobre su pronta recuperación, además de cómo está su vínculo con Daniela Celis, la madre de sus dos hijas.

El mediático fue una gran influencia para su hermana tras superar el grave accidente en moto.
Respecto a la recuperación, el influencer contó que está atravesando un proceso lento, pero que está “mejor, por suerte y gracias a Dios”.

Después de ello, también fue por temas más personales y habló sobre su relación con Daniela y reveló los detalles de cuando se despertó tras la cirugía: “Cuando me desperté, en lo único que pensé fue en mis hijas”. Post cirugía, le propuso casamiento a Pestañela, pero entre risas, el influencer aseguró que como estaba bajo anestesia “ella se lo tomó en joda”, indicó durante una entrevista a Puro Show.

Cuando le preguntaron sobre su situación amorosa actual, Thiago fue claro y prudente: “Ahora estamos bien con Dani. Estamos conviviendo, pero no estamos durmiendo juntos. Pero si se da volver, volveremos. No queremos forzar nada”.

Thiago Medina reveló cómo es el día a día de su recuperación

Durante una entrevista mano a mano, Thiago Medina contó detalles de cómo es su recuperación tras el accidente. “Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa”, señaló sobre sus grandes avances.

En cuanto a las secuelas médicas con las que deberá convivir de ahora en adelante tras la extirpación del bazo remarcó que ahora está “más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal”, sostuvo, dejando claro que retomará sus actividades con cuidados especiales.

“Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos”, reveló y luego minimizó la importancia estética de las marcas que quedaron en su cuerpo: “Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme”.

