A dos meses del grave accidente en moto en Moreno, Thiago Medina está de a poco volviendo a tener su vida sin secuelas y habló sobre su pronta recuperación, además de cómo está su vínculo con Daniela Celis, la madre de sus dos hijas.
Respecto a la recuperación, el influencer contó que está atravesando un proceso lento, pero que está “mejor, por suerte y gracias a Dios”.
Después de ello, también fue por temas más personales y habló sobre su relación con Daniela y reveló los detalles de cuando se despertó tras la cirugía: “Cuando me desperté, en lo único que pensé fue en mis hijas”. Post cirugía, le propuso casamiento a Pestañela, pero entre risas, el influencer aseguró que como estaba bajo anestesia “ella se lo tomó en joda”, indicó durante una entrevista a Puro Show.
Cuando le preguntaron sobre su situación amorosa actual, Thiago fue claro y prudente: “Ahora estamos bien con Dani. Estamos conviviendo, pero no estamos durmiendo juntos. Pero si se da volver, volveremos. No queremos forzar nada”.
Thiago Medina reveló cómo es el día a día de su recuperación
Durante una entrevista mano a mano, Thiago Medina contó detalles de cómo es su recuperación tras el accidente. “Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa”, señaló sobre sus grandes avances.
En cuanto a las secuelas médicas con las que deberá convivir de ahora en adelante tras la extirpación del bazo remarcó que ahora está “más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal”, sostuvo, dejando claro que retomará sus actividades con cuidados especiales.
“Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos”, reveló y luego minimizó la importancia estética de las marcas que quedaron en su cuerpo: “Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme”.