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Thiago Medina imitó a Nick Sicaro y contrató mariachis para Daniela Celis, pero aclaró: "No es canje"

Los ex participantes de Gran Hermano comenzaron a protagonizar una disputa por el corazón de la modelo en su debut en la conducción de La noche de los ex.

Thiago Medina

Thiago Medina, Daniela Celis y Nick Sicario.

Thiago Medina y Nick Sicaro parecen estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de ganarse el corazón y la atención de Daniela Celis. Los ex participantes de Gran Hermano protagonizaron el nacimiento de un triángulo amoroso con mariachis y flores en el debut de la modelo como conductora de La noche de los ex por Streams Telefe.

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En el primer programa con Pestañela al frente, Nick la sorprendió con una serenata y un ramo de flores. La influencer se quedó atónita ante la interpretación de Si nos dejan de Luis Miguel. "Estoy sin palabras", reconoció la conductora al recibir las flores y remarcó: "No estoy bien. Tengo que conducir un programa yo ahora".

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La segunda emisión no se quedó atrás porque Thiago ¡hizo lo mismo! Con complicidad de la producción, el padre de las gemelas que crían junto a Daniela la sorprendió con mariachis y otro ramo de flores afuera del estudio de Telefe. Hasta que no abrió el sobre pegado a las flores, la conductora no sabía de quién era la sorpresa. "Con amor, el padre de tus hijas", había firmado el influencer.

¿Thiago Medina quiere volver con Daniela Celis?

Thiago respondió a los cuestionamientos y acusó a Nick de "copiarlo", pese a que la cronología no cuadra, y deslizó: "Lo que pasa es que lo mío no es arreglado para un repechaje. Esto fue pago, no de canje".

Nicolas dejó la casa más famosa del país este año, así que hasta que termine Gran Hermano Generación Dorada tendrá la chance de volver a ingresar como parte de un repechaje o alguna otra dinámica del reality. Siempre y cuando, a la producción le cierre su reingreso y la audiencia lo acompañe.

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Aún así, si Daniela y Thiago están en vías de dejar de convivir y, finalmente, separarse emocionalmente, ¿por qué el exhermanito tiene este tipo de gestos? Más que estar listo para empezar a vivir su vida de padre soltero en casa nueva, parece no estar dispuesto a dejar ir a la mujer a la que le pidió casamiento desde una cama de hospital.

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