Los ex participantes de Gran Hermano 2022 ya no compartirán el mismo hogar, como sucedió durante los primeros años de sus gemelas. "Decidió irse a vivir solo", anunció la modelo.

La inseparable pareja de Gran Hermano 2022 dejará de convivir porque Thiago Medina se mudará de la casa que comparte con Daniela Celis y las gemelas de ambos. "Decidió irse a vivir solo. Está con la mudanza, aunque todavía sigue en casa", detalló la panelista.

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"Está en el proceso de tener su lugar, su casita", celebró Daniela en en el programa Patria y Familia de Luzu TV y aseguró: " Estamos todos contentos porque es un bien para la familia ". La exhermanita detalló que el último tiempo no dormían juntos ya que cada uno tenía su habitación "con una cuna".

En redes sociales atribuyeron la decisión de la pareja a la buena onda entre Daniela y Nicolás "Nick" Sicaro , uno de los últimos eliminados de Gran Hermano Generación Dorada y amigo del ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas .

Thiago se había mudado con Daniela después de su accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte en 2025. No estaban en el mejor momento vincular, pero el peligro de vida provocó que se entendieran y acercaran lo suficiente como para convivir durante la recuperación del influencer.

Había meses en los que parecía que se reconciliarían definitivamente o que, incluso, podrían casarse. Tanto en privado como en público iban y venían, sin terminar de definir al 100% la naturaleza de su relación . Además, continuaban criando juntos a las gemelas .

Con la salida de Thiago de la casa que compartieron durante tantos años se termina una etapa y comienza una crianza compartida distinta. Todavía se desconoce cuál es el régimen de tenencia que acordarán para cuidar de las niñas en distintos hogares.

El secreto Daniela Celis sobre su última relación

La influencer, mamá de Laia y Aimé, junto a su expareja, reveló que cuando entró al reality de Telefe salía con un hombre 20 años mayor que ella: "Pausamos nuestra relación y cuando salgo de la casa vemos qué sucede, sin infidelidades de por medio", fue el acuerdo al que llegaron.

La charla fue parte de una entrevista que le hizo Emilia Attias a Pestañela para Infobae, donde la mediática reconoció el amor a primera vista con el joven: "En la casa me enamoro, tengo relaciones sexuales ocho veces en un día con Thiago... hice de todo. ¡Y yo vivía con ese hombre!", relató.

"Yo sabía lo que hacía", aseguró la famosa y recordó una imagen que nunca pudo borrar de su cabeza: "Nunca lo había visto llorar. Me miró y me dijo: '¿Por qué?'. Lo vi destrozado", y se mostró conmovida como si fuera hoy.

Además, Celis dijo que no pudo mirarlo a la cara (a su expareja) y que se dejó llevar por la pasión pero sin intención de lastimarlo: "Uno lo hace intencionalmente, no es que no me daba cuenta... La vida es así y me tocó aprender. Gracias a eso, hoy soy una señora", reflexionó.