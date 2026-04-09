"No me gustó...": el tenso cruce de Daniela Celis y Nick Sicario que generó dudas sobre su relación La dupla de ex participantes de Gran Hermano protagonizaron un incómodo momento en vivo. ¿Se están conociendo o no? + Seguir en







Daniela Celis.

Nick Sicario había asegurado que se estaba "conociendo" con Daniela Celis, pero al compartir programa en el canal de streaming de Telefe protagonizaron un tenso cruce sobre la iniciativa del influencer. "Si vos sabés cómo es la tele y sabés cómo se trabaja en la tele, ¿por qué me echás la culpa a mí?", se defendió el joven ante los cuestionamientos de la modelo.

"Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo", le había planteado Pestañela y le recriminó: "Entendé una palabra, es como que queda un titular que regalaste a todos los portales".

En uno de los momentos más comentados por sus fans, Nicolas dijo: "No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh?". Daniela respondió de forma inmediata: "A mí tampoco me gustó la tuya, gordi". Las expectativas de iniciar un ship quedan en un lugar confuso ante la personalidad fuerte de ambos.

Embed - Dani cruzó a Nick y él no le aflojó a los rumores #LaJugada | Lunes a jueves a las 19.30hs por nuestro canal de Youtube con Fede, Mica, Dani y Anna #StreamsTelefe @streamstelefe Dani cruzó a Nick y él no le aflojó a los rumores #LaJugada | Lunes a jueves a las 19.30hs por nuestro canal de Youtube con Fede, Mica, Dani y Anna #StreamsTelefe sonido original - Streams Telefe La exhermanita estaba irritada por el retrato mediático del acercamiento de Nick como el reemplazo de su ex y padre de sus gemelas, Thiago Medina. "¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos. Lo único que pasó fue acá en el stream que jodimos dos veces y nada más", aclaró.

Eventualmente, el cantante coincidió: "No tengo nada que ver. Me enteré de que él se estaba yendo de la casa, pero no sé bien qué pasó. No sabía que convivían ni nada". Aún así, insistió que pegó "muy buena onda" con Daniela y se sinceró: "La verdad es que la conocí la otra vez que fui al stream".

La mudanza de Thiago Medina La inseparable pareja de Gran Hermano 2022 dejará de convivir porque Thiago se mudará de la casa que comparte con Daniela y las gemelas de ambos. "Decidió irse a vivir solo. Está con la mudanza, aunque todavía sigue en casa", detalló la panelista. "Está en el proceso de tener su lugar, su casita", celebró Daniela en en el programa Patria y Familia de Luzu TV y aseguró: "Estamos todos contentos porque es un bien para la familia". La exhermanita detalló que el último tiempo no dormían juntos ya que cada uno tenía su habitación "con una cuna".