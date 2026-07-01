Thiago Medina estalló contra Daniela Celis tras su separación de Nick Sícaro: "Ahora que no tiene con quién..."

El ex Gran Hermano publicó historias en Instagram con fuerte enojo y dejó entrever un nuevo contacto con la madre de sus hijas tras su reciente separación del cantante.

Thiago Medina habría dejado mensajes en las redes para Daniela Celis, tras su separación de Nick Sícaro.

Thiago Medina causó revuelo al publicar una serie de historias en Instagram donde expresó su malestar con una situación personal que involucra a Daniela Celis. En sus mensajes, el ex Gran Hermano sugirió que habría sido contactado nuevamente por la madre de sus hijas, quien acaba de separarse de Nick Sícaro.

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"Ahora que no tiene con qué entretenerse, me viene a joder a mí. A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo", escribió en una de sus publicaciones, en las que mostró su enojo ante un supuesto intento de acercamiento de Celis en medio del reciente cambio en la vida sentimental.

En otra historia, Medina acompañó su descargo con imágenes personales y aclaró: "Candado", junto a un emoji de enojo. Minutos después, volvió a subir una foto en la que corrigió un texto anterior y escribió: "Cansado. Ahí está. Una sola cosa puse mal", con el mismo tono de hartazgo.

Las publicaciones surgieron poco después de la separación de Daniela Celis del cantante Nick Sícaro , lo que reactivó la atención sobre la relación entre la expareja, que comparte la crianza de sus hijas gemelas.

En paralelo, ambos ya habían mostrado señales de tensión en redes sociales en semanas anteriores, con episodios vinculados a cambios en el hogar de Celis que fueron interpretados por sus seguidores como un cierre simbólico de etapa.

Medina incluso había hablado del tema en un vivo de TikTok, donde intentó bajar el tono del conflicto al señalar que respetaba las decisiones de Celis, aunque dejó en claro que la comunicación entre ambos no está completamente cortada.

Instagram: /thi4go_km

La historia entre ambos comenzó en Gran Hermano, donde se conocieron y formaron pareja, y continuó luego de la salida del reality con la llegada de sus hijas, lo que derivó en distintas etapas de idas y vueltas mediáticas.

Daniela Celis se sinceró sobre sus amigas y la destrozaron en las redes: "No contesto sus mensajes"

Daniela Celis quedó nuevamente en el ojo de la tormenta tras una entrevista en el programa Patria y Familia, donde habló sobre su forma de manejar sus vínculos personales y reconoció que no suele responder mensajes de manera frecuente.

"Soy muy mala amiga yo. Realmente cuando a mí me mandan WhatsApp así de la nada, no los contesto porque estoy o en vivo o con las nenas. Y cuando es de noche, duermo porque quiero dormir y necesito dormir al día siguiente y estar de vuelta", explicó la ex Gran Hermano.

En su relato, Celis remarcó que su rutina actual la obliga a priorizar el cuidado de sus hijas y su trabajo, lo que dificulta mantener la constancia en sus respuestas. "Literalmente no contesto ningún mensaje", sostuvo, aunque aclaró que sus amigas entienden su situación.

La influencer aseguró que intenta compensar esa dinámica organizando encuentros puntuales. "Les digo que nos juntemos una vez al mes, que me manden sus mensajes que las voy a estar leyendo", comentó durante la entrevista.

Sin embargo, sus declaraciones generaron repercusión inmediata en redes sociales, donde recibió múltiples críticas y comentarios negativos. Entre las reacciones se repitieron frases como "se le subió el humo" y cuestionamientos sobre su actitud frente a sus vínculos personales.