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Daniela Celis se sinceró sobre sus amigas y la destrozaron en las redes: "No contesto sus mensajes"

La exhermanita encendió la polémica al opinar sobre la relación que mantiene con sus amigas. Si bien se mostró muy segura al contarlo, en las redes salieron a matarla.

Daniela Celis habló a corazón abierto y no la perdonaron.

Daniela Celis habló a corazón abierto y no la perdonaron.

Instagram: @danielacelis01

Daniela Celis de Gran Hermano es muy sincera a la hora de hablar sobre sus relaciones; es así que una confesión sobre cómo se relaciona con sus amigas le valió duras críticas en las redes. ¿Qué dijo? En el programa Patria y Familia, Pestañela sorprendió al contar qué es lo que más le cuesta a la hora de comunicarse con sus allegados. Según ella, se considera muy mala amiga, ya que no responde los mensajes que recibe.

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"Soy muy mala amiga yo. Realmente cuando a mí me mandan WhatsApp así de la nada, no los contesto porque estoy o en vivo o con las nenas. Y cuando es de noche, duermo porque quiero dormir y necesito dormir al día siguiente y estar de vuelta", confesó.

En este sentido, la modelo sostuvo que "literalmente" no contesta "ningún mensaje", y aclaró: "No tengo tiempo. Yo digo que tengo las mejores amigas del mundo, porque desde que salí de Gran Hermano y soy mamá, me entienden la situación. Pero yo lo tuve que blanquear".

Daniela confesó que no le responde los mensajes a sus allegados.

Daniela confesó que no le responde los mensajes a sus allegados.

A pesar de esto, aseguró que ama a sus amigas. "No las quiero perder, pero no tengo tiempo ni para mí. A veces no me puedo ni bañar tranquila. Y si yo las quiero escuchar y quiero estar, les digo que nos juntemos una vez al mes, que me manden sus mensajes que las voy a estar leyendo", profundizó.

Según detalló en la mesa, ella solo "responde cortante", pero después "habla de todo fluido". "Es como que todo el tiempo estoy buscando el momento de hacer el 100 en cada lado y no solo dar el 50".

Asimismo, la ex Gran Hermano aseguró que ser mamá de dos mellizas también le ocupa la mayoría el tiempo, y que le quiere dedicar el 100% a sus hijas. "Hoy en día las nenas se dan cuenta de mis tiempos. Y se me ponen a llorar las dos diciendo 'mamá, no te vayas'. Intento de pasarla con ellas todo el tiempo. Estar sentada, jugando, abrazándolas, haciéndoles upa. Para que me sientan y no tengan mi ausencia", se sinceró.

Si bien la modelo lo contó entre risas y rodeada de su equipo de trabajo, en las redes no se la dejaron pasar y la destrozaron. "Se le subió el humo"; "¿Hasta cuándo le van a seguir dando cámara a esta?"; "Tres empanadas"; "¿Quién se cree que es?"; "Piojo resucitado", fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios.

Qué pasó entre Daniela Celis y su Nick de Gran Hermano

Detrás del mensaje de cordialidad y madurez que compartieron en redes sociales, comenzaron a trascender los supuestos motivos que habrían provocado la separación entre Daniela Celis y Nick Sícaro. Si bien ambos aseguraron públicamente que el vínculo terminó en buenos términos y que conservarán una relación amistosa, desde el entorno de la expareja sostienen que la decisión fue mucho más contundente en la intimidad y que la iniciativa de poner fin al romance partió de la influencer.

Según reveló el periodista de espectáculos Fede Flowers, la exparticipante de Gran Hermano habría manifestado ciertas diferencias con actitudes cotidianas de su entonces pareja. De acuerdo con esa versión, Daniela les habría comentado a personas de su círculo íntimo que consideraba a Sícaro una persona "desprolija", una característica que habría generado un desgaste progresivo en la relación y que finalmente terminó inclinando la balanza hacia la ruptura.

Nick Sícaro y Daniela Celis, exparticipantes de Gran Hermano.

Nick Sícaro y Daniela Celis, exparticipantes de Gran Hermano.

A estas diferencias personales también se sumaron distintas especulaciones surgidas en las redes sociales desde el inicio del noviazgo. Algunos usuarios sostuvieron que la relación podía estar vinculada a una estrategia para potenciar la exposición mediática de Nick y favorecer su eventual participación en nuevos proyectos televisivos, como el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, estas versiones nunca fueron confirmadas por los protagonistas, quienes optaron por mantener la discreción y cerrar esta breve historia sentimental lejos de la polémica.

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