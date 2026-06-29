IR A
IR A

La picante decisión que tomó Daniela Celis que golpea en el corazón a Thiago Medina

La ex participante de Gran Hermano eligió realizar un acto simbólico marcar el inicio de una nueva etapa personal.

Luego de su primera separación ya había retirado ese mismo cuadro.

Luego de su primera separación ya había retirado ese mismo cuadro.

Redes sociales

Daniela Celis publicó un video en sus redes sociales que se convirtió en tema de conversación en pocas horas, ya que retiró del living de su casa el cuadro familiar donde aparecía junto a Thiago Medina y sus hijas recién nacidas. La mediática lo reemplazó por una foto artística de ella sola durante el embarazo, donde aparece de perfil con la panza al descubierto y el cuerpo pintado. A estas imágenes la acompañó con el texto "cerrando etapas".

Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 
Te puede interesar:

Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

En el video se ven las gemelas Aimé y Laia observando de espaldas a la cámara el nuevo cuadro, con vestidos marrones combinados. La secuencia fue musicalizada con la canción "Te dejo ir" de Almaviva, en el fragmento donde la letra dice: "Dejo los nombres, dejo las fechas, las viejas historias que ya terminaron".

La reacción de Thiago Medina no tardó en llegar. A pocos minutos de la publicación, el exparticipante de Gran Hermano subió una foto de su rostro en primer plano con un gesto de desagrado, a lo que le agregó un: "De nuevo la misma historia. Ya cansa".

No es la primera vez que Celis recurre a este gesto. Luego de su primera separación ya había retirado ese mismo cuadro, aunque lo volvió a colgar cuando Medina tuvo un grave accidente en moto y ella lo acompañó en su recuperación. Días antes del video, la influencer había publicado una producción en topless con una frase que sonó a declaración de principios: "Lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan".

Por qué se separaron Daniela Celis y Thiago Medina

La relación entre Daniela Celis y Thiago Medina se encuentra formalmente terminada desde 2025, aunque el vínculo acumula un historial de idas y vueltas. Convivieron durante un tiempo por la crianza de sus gemelas y ella lo acompañó en la rehabilitación luego del accidente en moto, pero actualmente su relación pasa exclusivamente por las hijas que tienen en común. Según el ex participante de Gran Hermano, en un video, comentó que la causa más importante fue la rutina, ya que él necesitaba más contención y su pareja no podía estar tan presente por trabajo.

Entre esa separación y el video del cuadro hubo otro capítulo amoroso en la vida de Daniela, ya que su breve relación con Nick Sícaro, también exparticipante de Gran Hermano, terminó recientemente. En una transmisión de Streams Telefe, ambos se animaron a contar lo ocurrido. Sícaro comentó que habían acordado desde el inicio que si alguno de los dos estaba mal, cortarían. "Si los dos estábamos bien, estaba todo bien; si los dos estábamos mal, estaba todo mal y cortábamos. Esa charla la tuvimos", relató.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Santiago del Moro conducirá una nueva gala de eliminación esta noche.

Impactante mensaje y llanto: una participante podría abandonar la casa de Gran Hermano

Los sondeos digitales dejaron en la cuerda floja a un participante.

La encuesta más exacta muestra quién se irá de Gran Hermano este lunes 29 de junio

Me parece una falta de respeto, se quejó Andrea Del Boca porque no la dejaron dormir

Andrea Del Boca, enojada nuevamente con Yipio: ¿se rompe la amistad en Gran Hermano?

El gran paso de la pareja que sorprendió a los fans.

Gran Hermano: Danelik y Brian Sarmiento sorprendieron a todos con un importante anuncio

La actriz y modelo criticó las tácticas de los demás participantes.

"Me gustaría que el público empiece a...": el reclamo filoso de Solange Abraham en Gran Hermano

Una influencer quedó envuelta en un escándalos de pareja, quedó afectada por el quedirán y terminó soltera.

Era una de las parejas del momento, ella escuchó los rumores de infidelidad y ahora está dolida

últimas noticias

Permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Estados Unidos

Hace 8 minutos
El conductor compartió tópicos sobre su nuevo emprendimiento.

Sorprendió: Ángel de Brito dio más detalles de su nuevo trabajo

Hace 9 minutos
Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 

Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

Hace 12 minutos
El hombre de 31 años desaparecido es un turista oriundo de Buenos Aires.

Misterio en las Cataratas: encontraron pertenencias de un turista en la Garganta del Diablo

Hace 13 minutos
Nuevas revelaciones complican más a Adorni.

Adorni, más complicado: una testigo confirmó que compró un equipo gamer con su tarjeta

Hace 14 minutos