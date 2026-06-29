La picante decisión que tomó Daniela Celis que golpea en el corazón a Thiago Medina La ex participante de Gran Hermano eligió realizar un acto simbólico marcar el inicio de una nueva etapa personal. Agregar C5N en









Luego de su primera separación ya había retirado ese mismo cuadro. Redes sociales

Daniela Celis publicó un video en sus redes sociales que se convirtió en tema de conversación en pocas horas, ya que retiró del living de su casa el cuadro familiar donde aparecía junto a Thiago Medina y sus hijas recién nacidas. La mediática lo reemplazó por una foto artística de ella sola durante el embarazo, donde aparece de perfil con la panza al descubierto y el cuerpo pintado. A estas imágenes la acompañó con el texto "cerrando etapas".

En el video se ven las gemelas Aimé y Laia observando de espaldas a la cámara el nuevo cuadro, con vestidos marrones combinados. La secuencia fue musicalizada con la canción "Te dejo ir" de Almaviva, en el fragmento donde la letra dice: "Dejo los nombres, dejo las fechas, las viejas historias que ya terminaron".

La reacción de Thiago Medina no tardó en llegar. A pocos minutos de la publicación, el exparticipante de Gran Hermano subió una foto de su rostro en primer plano con un gesto de desagrado, a lo que le agregó un: "De nuevo la misma historia. Ya cansa".

No es la primera vez que Celis recurre a este gesto. Luego de su primera separación ya había retirado ese mismo cuadro, aunque lo volvió a colgar cuando Medina tuvo un grave accidente en moto y ella lo acompañó en su recuperación. Días antes del video, la influencer había publicado una producción en topless con una frase que sonó a declaración de principios: "Lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan".

DANIELA CELIS "PESTAÑELA" DIO POR FINALIZADA SU ETAPA FAMILIAR CON THIAGO MEDINA CON UN CONTUNDENTE ACTO :



BAJO UN CUADRO QUE REPRESENTABA A LA FAMILIA FELIZ..



TE DUELE EL FINAL DE LOS EX #GranHermano SEPARADOS?https://t.co/AgTGg9mUDj — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) June 28, 2026 Por qué se separaron Daniela Celis y Thiago Medina La relación entre Daniela Celis y Thiago Medina se encuentra formalmente terminada desde 2025, aunque el vínculo acumula un historial de idas y vueltas. Convivieron durante un tiempo por la crianza de sus gemelas y ella lo acompañó en la rehabilitación luego del accidente en moto, pero actualmente su relación pasa exclusivamente por las hijas que tienen en común. Según el ex participante de Gran Hermano, en un video, comentó que la causa más importante fue la rutina, ya que él necesitaba más contención y su pareja no podía estar tan presente por trabajo.

Entre esa separación y el video del cuadro hubo otro capítulo amoroso en la vida de Daniela, ya que su breve relación con Nick Sícaro, también exparticipante de Gran Hermano, terminó recientemente. En una transmisión de Streams Telefe, ambos se animaron a contar lo ocurrido. Sícaro comentó que habían acordado desde el inicio que si alguno de los dos estaba mal, cortarían. "Si los dos estábamos bien, estaba todo bien; si los dos estábamos mal, estaba todo mal y cortábamos. Esa charla la tuvimos", relató.