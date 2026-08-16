16 de agosto de 2026 Inicio
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Un jugador de Bayern Munich se desplomó en pleno partido y preocupa su salud: no hubo parte médico

El mediocampista del conjunto alemán generó momentos de alta tensión al desplomarse sobre el césped tras marcar un gol ante el RB Leipzig. Cuáles son los primeros reportes.

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Después de ser atendido por los médicos en el campo de juego

Después de ser atendido por los médicos en el campo de juego, Musiala salió caminando por sus propios medios.

En el fútbol alemán se vivieron momentos de mucha tensión luego que la joven estrella del Bayer Múnich, Jamal Musiala, se desplomara en pleno campo de juego mientras estaba jugando un amistoso oficial.

“Este probablemente sea mi último año en el fútbol”, confirmóCristiano en una entrevista con Vogue.
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El mediocampista de 23 años, había ingresado en el segundo tiempo frente a RB Leipzing y luego que convirtiera lo que terminó siendo el 3 a 1 a favor de su equipo, comenzó a tambalearse perdiendo así el equilibrio y, si bien fue socorrido por sus compañeros Joshua Kimmich e Ismael Saibari, terminó cayendo repentinamente al suelo. Rápidamente pidieron asistencia y el personal médico ingresó para atenderlo.

Luego de unos minutos atendiéndolo, el propio jugador logró llevar tranquilidad a propios y ajenos: levantó el pulgar para mostrar que estaba consciente. Unos minutos después, logró levantarse y se retiró del campo de juego por sus propios medios.

Más tarde, la agencia alemana DPA indicó que el mediocampista también bajó las escaleras que conducen al túnel de vestuarios, sin la necesidad de ninguna asistencia en particular, aunque todavía se lo veía aturdido después del episodio.

Preocupación por la salud Jamal Musiala luego de desmayarse en pleno amistoso

Más allá que el jugador de Bayer Múnich, Jamal Musiala, se desmayó y recuperó el conocimiento rápidamente, su estado de salud preocupó en el mundo del deporte.

Aunque el club alemán no emitió ningún parte médico sobre qué fue lo que le sucedió o el motivo de su desmayo, el director deportivo, Max Eberl, fue quien logró transmitir tranquilidad ante los medios de comunicación. “Está bien, eso es lo más importante”, aseguró más tarde ante la prensa.

Ante una posible explicación de cuál pudo haber sido el motivo que el mediocampista llegó a esa situación extrema, las posibles especulaciones están relacionadas a las altas temperaturas registradas en Múnich. En el momento que se estaba disputando el partido había más de 30 grados.

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