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Daniela Celis hizo topless y dejó un mensaje picante para los hombres

La mediática enfrenta con audacia su nueva etapa de soltería tras decepciones amorosas por traiciones.

Pestañela encendió las redes con una foto muy picante.

Pestañela encendió las redes con una foto muy picante.

Daniela Celis, figura destacada de Gran Hermano, sacudió las redes sociales este viernes tras confirmar su soltería. En una audaz producción fotográfica, la mediática se mostró más explosiva que nunca al realizar un topless cuidado, posando con determinación mientras lucía un pantalón con llamativas roturas traseras.

Una nueva polémica tiene como protagonista a la artist en Gran Hermano.
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La exparticipante de la edición 2022 acompañó las imágenes con un mensaje contundente, marcando una postura inquebrantable tras su reciente ruptura con Nick Sicaro. "Lo siento, no tengo la culpa que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan", sentenció la influencer, reafirmando que sus estándares personales no están en negociación ante la inmadurez ajena.

El posteo generó una inmediata repercusión digital, dividiendo las aguas entre sus seguidores. Mientras que gran parte de su círculo cercano celebró su empoderamiento, otros usuarios cuestionaron la edición de las imágenes, lo que derivó en un intenso debate sobre su imagen pública.

Pestañela sorprendió a todos con un serie de fotos en topless.

Pestañela sorprendió a todos con un serie de fotos en topless.

La separación del influencer, quien tuvo un breve paso por Gran Hermano 2026, ha sido el eje de esta transformación mediática. Aunque inicialmente comunicaron el fin de la relación como algo consensuado y en buenos términos, la actitud de Pestañela parece cerrar definitivamente ese capítulo, posicionándola nuevamente en el centro de la escena.

El dolor de Daniela Celis ante los rumores de infidelidad de Nick Sicaro

La aparente calma tras la separación se transformó en un escándalo tras las revelaciones vertidas en el ciclo El Ejército de LAM (Bondi Live). Daniela Celis, quien inicialmente creyó en la honestidad del vínculo, se mostró devastada al conocer versiones sobre la doble vida de su expareja. "Posta que lo que viví con él estos dos meses me lo creí, al menos lo que él me decía y me daba a entender", expresó la mediática, dejando en evidencia su sorpresa ante la traición.

Las fuentes informativas, entre ellas el periodista Santiago Riva Roy, señalaron que la ruptura no fue tan armoniosa como se intentó mostrar. Detalló un patrón de conducta desleal: "Él tuvo muchas infidelidades. Una reciente fue con la 'señorita M', hubo fueguitos, afters. Nick le fue infiel muchas veces, hacía after con muchas pibas, es muy gato". Según el panelista, el entorno de Daniela ya le había advertido sobre la personalidad de Sicaro, pero ella eligió confiar hasta que la realidad fue innegable.

La indignación de la influencer radica en el nivel de manipulación de la dinámica diaria. "Él me prometió una exclusividad mutua. Yo la respeté y pensé que él también. Me estoy enterando de que no. Él me decía que me quería conocer de verdad, me hablaba todos los días y cuando salía a bailar me escribía cuando llegaba y cuando se acostaba", relató, confirmando que la transparencia que él exhibía era una puesta en escena.

Otra postal en Instagram que enendió a los usuarios.

Otra postal en Instagram que enendió a los usuarios.

Ante este escenario, Daniela ha optado por mantener la frente en alto. Lejos de sucumbir ante el escándalo, cerró su descargo con una contundente reflexión sobre los valores de su excompañero: "Igual habla más de él que de mí". Mientras el círculo íntimo de la ex GH la contiene, la comunidad virtual continúa expresando su apoyo masivo ante este complejo cierre de ciclo.

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