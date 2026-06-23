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Daniela Celis y Nick Sícaro negaron un rumor sobre su ruptura: "No hubo..."

Los influencers sorprendieron con su separación y explicaron en un canal de streaming cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. Además, repasaron su vínculo y refutaron especulaciones.

Nick Sícaro y Daniela Celis

Nick Sícaro y Daniela Celis, exparticipantes de Gran Hermano.

Los exparticipantes de Gran Hermano aclararon que no se separaron debido a una infidelidad, como se especulaba, y explicaron cómo decidieron terminar la relación. "Por suerte no hubo terceros, que es algo que se estuvo rumoreando mucho: que me fuiste infiel, que te vi con otra mina, que estás con tus compañeras de GH", resaltó Daniela Celis.

El cruce de palabras entre las participantes dejó en evidencia el malestar.
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"Entonces, por favor, que se pare un poco con esa bola porque, que yo sepa, no estuviste con otra chica", pidió la modelo en el aire de Streams Telefe.

Mientras que Nick Sícaro también negó esa versión y apuntó: "Siempre va a haber gente que hable mal. La gente que no creía o que bardeaba, la verdad es que no me interesa".

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Qué explicaron Daniela Celis y Nick Sícaro sobre su ruptura

Antes de esa aclaración, la dupla repasó el inicio de su relación y qué acuerdos habían hecho antes de encarar con más seriedad su vínculo. "El primer día que nos subimos un poco a esta porque no sabíamos qué estaba pasando, dijimos: 'Hasta que a uno de los dos le haga mal'", explicó Daniela este lunes.

La influencer detalló este lunes: "Cuando el primero dijo ‘hasta acá llegué', el segundo dijo ‘te banco', porque es esto. Uno no está para pasarla mal ni nada de eso".

Sin embargo, 24 horas más tarde, charlando con su excompañera de reality Romina Uhrig en el mismo canal de streaming, analizaron el bienestar que muestra el exnovio de la madre de gemelas.

"Para mí, para él todo bien, ¿vos creés que está así todo bien?", cuestionó Romina y Daniela explicó: "Es un poco su personalidad así. También fue un poco lo que pasó: él es super así (hace el gesto de una línea horizontal) y yo soy una montaña rusa, voy, vengo, siento demasiado, no siento tanto".

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"No quería engancharme ni pensé que iba a ser el amor de mi vida", aclaró la conductora de GH X Tora y Fefe y afirmó que continúa abierta al amor: "No voy a dejar de hacer nada por lo que dicen los demás ni por la presión social".

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