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Gran Hermano: quién será el próximo eliminado según las encuestas

Los participantes de la Generación Dorada armaron una nueva placa de nominados y, según la tendencia que marcan las redes, ya hay un favorito para abandonar el reality.

Los nominados de esta semana en Gran Hermano.

Los nominados de esta semana en Gran Hermano.

Gran Hermano: Generación Dorada se prepara para una nueva eliminación el próximo lunes 25 de mayo. Esta vez, la placa es negativa y, como ocurre cada semana, las encuestas en redes sociales ya anticipan quién sería el participante que se perfila para ser el próximo en abandonar la casa.

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Tras el ingreso de los nuevos participantes, solo "los originales" tuvieron el privilegio de nominar. En este contexto, quienes están en placa esta semana son Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juani "Juanicar" Caruso.

Qué dicen las encuestas

En X, el periodista Fefe Bongiorno realizó una primera encuesta dondeenfrentó a Eduardo, Cinzia y Juanicar, cuyo resultado dio como eliminado a Edu con el 69% de los votos negativos.

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Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

Después, en la segunda encuesta, en la cual enfrentó a Hanssen, Mariela y Stefy, la tercera participante acumuló el 24,5% frente al 12,6% de Hanssen y un 8,4% de Mariela. De esta manera, al realizar el cálculo de los porcentajes totales, Juanicar sería el segundo con más votos negativos, mientras que Stefy aparece en tercer puesto.

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Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

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