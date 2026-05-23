Gran Hermano: dos participantes casi se van a las piñas y tuvieron que cortar la transmisión

Tamara Paganini y Luana Fernández protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano: Generación Dorada que rápidamente fue comentada por todos en las redes. En realidad, el conflicto comenzó entre Manuel y Paganini, quienes discutían por el desorden que había en una de las habitaciones. Como era de esperarse, la exparticipante de la primera edición reaccionó a la postura desafiante de Manu y comenzó a gritar.
En medio de la tensión y buscando calmar la situación, Luana, que estaba en la cocina, intervino y lanzó: "Dejen de gritar". La respuesta de Tamara no se hizo esperar: "Vos qué te metés, pelotuda", lanzó. En menos de un segundo, las dos estaban discutiendo cara a cara mientras Tamara a viva voz le repetía: "Te voy a escupir la cara".
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La tensión escaló todavía más y el enojo terminó contagiando al resto de los participantes: algunos intentaban calmar la situación a los gritos, mientras otros observaban sorprendidos desde afuera.
Una sorpresa para los nuevos jugadores
El video rápidamente se volvió viral y varios portales de X se hicieron eco del momento. Sin embargo, algunos usuarios advirtieron que los insultos y los gritos no formaban parte de una pelea real, sino de una dinámica de juego que los participantes debían seguir para asustar a los integrantes nuevos.