IR A
IR A

Gran Hermano: dos participantes casi se van a las piñas y tuvieron que cortar la transmisión

Las jugadoras del reality protagonizaron una fuerte pelea y, tras una acalorada discusión, estuvieron a punto de llegar a los golpes. Frente a la tensión del momento, desde la producción tomaron una dura decisión.

Tamara y Luana protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano.

Tamara y Luana protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano.

Tamara Paganini y Luana Fernández protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano: Generación Dorada que rápidamente fue comentada por todos en las redes. En realidad, el conflicto comenzó entre Manuel y Paganini, quienes discutían por el desorden que había en una de las habitaciones. Como era de esperarse, la exparticipante de la primera edición reaccionó a la postura desafiante de Manu y comenzó a gritar.

Los nominados de esta semana en Gran Hermano.
Te puede interesar:

Gran Hermano: quién será el próximo eliminado según las encuestas

En medio de la tensión y buscando calmar la situación, Luana, que estaba en la cocina, intervino y lanzó: "Dejen de gritar". La respuesta de Tamara no se hizo esperar: "Vos qué te metés, pelotuda", lanzó. En menos de un segundo, las dos estaban discutiendo cara a cara mientras Tamara a viva voz le repetía: "Te voy a escupir la cara".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/2058247826392412266&partner=&hide_thread=false

La tensión escaló todavía más y el enojo terminó contagiando al resto de los participantes: algunos intentaban calmar la situación a los gritos, mientras otros observaban sorprendidos desde afuera.

Una sorpresa para los nuevos jugadores

El video rápidamente se volvió viral y varios portales de X se hicieron eco del momento. Sin embargo, algunos usuarios advirtieron que los insultos y los gritos no formaban parte de una pelea real, sino de una dinámica de juego que los participantes debían seguir para asustar a los integrantes nuevos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Quiénes dieron el consentimiento?

Sexo en la casa de Gran Hermano 2026: quiénes dieron el consentimiento a cámara

La mamá de Carlota Bigliani atraviesa una difícil situación de salud.

El terrible momento que atraviesa Carlota Bigliani, ex Gran Hermano: "Estoy angustiada"

Prefirió mantenerse al margen del debate sobre su expareja.

La reacción de Zoe Bogach al ver a su ex Manuel Ibero a los besos con Lola Tomaszeuski

Santiago del Moro anunció la nueva placa de nominados

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano tras el repechaje, los Golden Tickets y los nuevos ingresos

Charlotte Caniggia, la apuesta fuerte de la producción del reality.

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en Gran Hermano que descolocó a todos

El participante de GH Generación Dorada se expone a una posible sanción.

Gran Hermano: Brian Sarmiento rompió el aislamiento y en las redes piden puerta giratoria

últimas noticias

Alerta en Washington: reportan disparos cerca de la Casa Blanca

Alerta en Washington: reportan disparos cerca de la Casa Blanca

Hace 28 minutos
Tamara y Luana protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano.

Gran Hermano: dos participantes casi se van a las piñas y tuvieron que cortar la transmisión

Hace 44 minutos
Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 24 de mayo

Hace 58 minutos
Los hermanos Petersen son reconocidos por sus shows de cocina en TV.

El hermano de Christian Petersen desmintió un brote psicótico: "La internación estaba pautada"

Hace 1 hora
play

Bombazo en Racing: Costas fue despedido y dejó de ser el DT de la Academia

Hace 1 hora