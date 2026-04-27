Revelan el estado de salud de Mirtha Legrand luego de ausentarse nuevamente en su programa La Chiqui había anunciado en sus redes sociales que “por recomendación del médico” se iba a quedar unos días más en su casa haciendo reposo. Durante el fin de semana fue reemplazada por su nieta Juana Viale. + Seguir en







Mirtha Legrand había anunciado que por un cuadro viral "normal de esta época" iba a permanecer con reposo unos días más

A más de 15 días de la ausencia de Mirtha Legrand en la pantalla por un cuadro viral, su amiga Teté Coustarot habló sobre el estado de salud de la diva de los almuerzos. La exmodelo y conductora pasó por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 y reveló que “está mucho mejor”. “Está bárbara”, señaló y explicó que la ausencia de la conductora en la ceremonia debido a las condiciones climáticas.

“Con este día imaginate que no puede venir. Ella está en mi terna; ojalá que gane ella, eso es todo lo que te digo”, sostuvo y cuando le consultaron por la fecha de su regreso a La Noche de Mirtha (El Trece) fue contundente: “Volverá cuando esté mejor, el médico le diga y se le vaya el catarro”.

Mirtha Legrand Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece. Redes sociales Durante el programa de este sábado, Juana Viale estuvo al frente del programa y, ni bien arrancó, dio detalles sobre la salud de su abuela: “Otro sábado más acá, haciéndole el aguante a la abuela, que está muy bien, pero necesitaba unos días más, así que aquí estoy yo en su herencia”.

“Bueno, segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solamente que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene”, indicó.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: pospuso la vuelta a su programa en El Trece La conductora Mirtha Legrand anunció que pospuso su vuelta a su programa en El Trece, debido al cuadro viral que padece, por el cual tampoco concurrió el último sábado, por lo que realizará “un poco más de reposo”.