La súbita actualización del Teto Medina sobre el estado de su enfermedad: "Solo me queda esperar"

Hace dos meses, el conductor había confesado que le detectaron cáncer de colon con metástasis en el hígado y ahora terminó la etapa de la quimioterapia, a la espera de los resultados.

Teto Medina hizo una extensa reflexión en su redes y expuso el momento que está atravensado por su cáncer

Marcelo “Teto” Medina volvió a dejar un mensaje preocupante en sus redes sociales al contar que terminó su etapa de quimioterapia luego que le detectaran cáncer de colon con metástasis en el hígado hace dos meses. "Solo queda esperar", lanzó

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Como suela hacer últimamente, mantiene a sus fanáticos vía redes sociales al tanto sobre su estado de salud y ahora dejó un extenso descargo lleno de incertidumbre y preocupación a la espera de recibir los resultados de los estudios .

“Hola a todos. Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre. Espero con mucha fe y esperanza el resultado de mis análisis, que me van a decir dónde estoy parado con mi cáncer y cuáles van a ser los pasos a seguir. Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar ”, señaló.

Al mismo tiempo, llevó tranquilidad y un comentario esperanzador, de cómo él se siente al asegurar que en estas situaciones “es donde uno tiene que ser sereno y paciente”. “ Todo será como debe ser y sea lo que sea, seguir haciendo caso. Los médicos son los que me guían y seguiré en ese camino ”, sostuvo.

Por último, reconoció que, si bien falta muy poco para tener los resultados, también señaló que trabaja para que a su cabeza “no le gane la ansiedad y empiece a pensar en cosas que todavía no sé si sucederán”.

“Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”, concluyó.

Teto Medina Facebook

La reflexión de Teto Medina luego que se le diagnosticara cáncer de colon

Luego de confirmar el duro momento de su enfermedad, Marcelo “Teto” Medina currió a su cuenta de Facebook donde hizo un extenso posteo sobre una reflexión relacionado a los vínculos y la familia.

“Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos, amigos afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en lo que nos falta sin ver lo que nos rodea”, comenzó y señaló: “Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en qué nos falta y sobre todo dejemos de lado los miedos”.

Por último, destacó que “es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos”.