11 de noviembre de 2026 Inicio
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Video: la reacción del papa León XIV cuando le tiraron una camiseta de Boca en el papamóvil

Durante el encuentro con los jóvenes del martes a la noche, la comitiva oficial fue sorprendida por un regalo que el Sumo Pontífice recibió por parte de los fieles que se acercaron hasta el Monumento de los Españoles.

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La camiseta de Boca fue arrojada al papamovil. 

La camiseta de Boca fue arrojada al papamovil. 

La visita del papa León XIV en Argentina dejó un momento muy especial para el fútbol argentino. Durante el encuentro con los jóvenes en el barrio porteño de Palermo, el Sumo Pontífice fue sorprendido al recibir una camiseta de Boca que le arrojaron al papamóvil, mientras recibía el cariño y amor por parte de los fieles.

El papa León XIV con Javier Milei en la Casa Rosada.
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Al momento en el que la unidad móvil fabricada por Toyota para la visita papal, la comitiva oficial recepcionó la camiseta del flamante campeón del fútbol argentino, la observó y agradeció el gesto, en una escena que reflejó la presencia del fútbol en medio de la histórica visita del religioso.

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En los tres días que estuvo León XIV en suelo argentino, el Sumo Pontífice tuvo también otros gestos con clubes argentinos: en Córdoba, le pidieron que bendiga una camiseta de Estudiantes de La Plata, mientras que también recibió como regalo la indumentaria oficial de San Lorenzo de Almagro, equipo hincha del papa Francisco.

El mensaje de despedida del papa León XIV en Argentina: "Me he sentido como en casa"

El papa León XIV se despidió de Argentina a pura emoción después de una multitudinaria misa a los pies de la Basílica de Luján. Luego de cuatro días maratónicos e inundados de fieles en cada encuentro, el Santo Padre no escatimó en agradecimientos: "Me he sentido como en casa".

Ante miles de fieles que colmaron la plaza mariana, expresó su profundo agradecimiento por la acogida recibida y dedicó una emotiva oración a la geografía y a la identidad del país. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: autoridades civiles y religiosas, organizadores, voluntarios y a las familias que participaron presencialmente o a través de los medios”, manifestó.

Refiriéndose a la historia de la patrona nacional, recordó el arraigo popular de la figura de la Virgen de Luján: “La imagen que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes. El sucesor de Pedro debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”, expresó despertando los aplausos de la multitud.

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