PH: Podemos Hablar vuelve tras el escándalo: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 7 de noviembre

Este sábado, PH:Podemos Hablar regresa a la pantalla de Telefe con una nueva emisión bajo la conducción de Andy Kusnetzoff tras el último programa que contó con el fuerte cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa. La mesa estará integrada por cinco figuras de la televisión, la música y el entretenimiento, que compartirán anécdotas, proyectos y momentos de su vida personal.

Los invitados confirmados son Rocío Marengo, Iván Noble, Grego Rosello, Hernán Drago y Cande Molfese. Participarán de las distintas consignas y conversaciones propuestas por el conductor, como es habitual en el programa.

Luego de la polémica que se originó alrededor de la discusión entre Santiago Maratea y "la china" Ansa, el ciclo contará con nuevas personalidades que buscarán retomar el clima que habitualmente tiene el programa. Marengo, modelo y conductora, está viviendo un período de definiciones laborales de cara a 2027, analizando diferentes propuestas para continuar al aire en Argentina o Chile.

A ella se suma Ivan Noble, músico y referente de la escena artística nacional, Rosello, humorista y creador de contenido, quien llega en medio de su paso por MasterChef Celebrity. Además, estarán Drago, modelo y conductor, quien está al frente de Bienvenidos a ganar, por Canal 9, e integra el panel de Cortá por Lozano y Molfese, actriz y conductora, quien espera su primer hijo con el productor teatral Joaquín Laviaguerre.

Araceli González contó en SQP, por América TV, que Kusnetzoff la convoca temporada tras temporada, pero que esta vez declinó la invitación. Aclaró que su decisión se debe en parte a sus compromisos laborales y en parte a los riesgos que, a su criterio, implica ese formato. "A Andy lo amo, me invita siempre", dijo, y dejó en claro que la negativa no tiene que ver con el vínculo personal. " No tengo energía . Y para ir a un lugar que no tenés energía podés cometer muchísimos errores", sostuvo.

Agregó una diferencia que, según ella, existe entre hombres y mujeres al aparecer en televisión. "Los hombres se ponen un traje, entran, sonríen y ya están. En cambio, las mujeres tenemos que ver qué nos ponemos y qué no nos ponemos", señaló, entre humor y convicción.

También habló de la dinámica del ciclo, en el que las preguntas no siempre están en manos del conductor. "Puede ser atractivo jugar en casa a que otra persona te pregunte algo y que no esté en manos del conductor, porque los conductores generalmente pueden ser o no cuidadosos con lo que te pregunten, pueden tener piedad o no, pueden entender qué no te preguntan y qué te preguntan", analizó.

Y advirtió sobre el riesgo para quien responde. "Quizás un invitado puede cometer un gran error y queda mal parado esa persona que preguntó y expone al que tiene que contestar. Y eso ahí hay que ser muy cuidadoso".

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Su reflexión llegó luego de la última emisión, atravesada por una situación que generó amplia repercusión por una pregunta que involucró a la China Ansa. Sobre lo ocurrido, la actriz dijo que le pareció "un montón todo".

Consultada sobre si el conductor lo manejó bien, fue cuidadosa. "Hay cosas que se te van de las manos y no porque seas hijo de put..., simplemente porque es muy fuerte, porque no lo sabés abordar, porque no sabés si lo sabés abordar y te superó. Es muy difícil hablar de algo que ya fue grabado, que fue hecho, que lo vivieron ahí", reflexionó.

Por último, aclaró que no tiene nada en contra del programa ni de su conductor. "Me encanta el programa de Andy, me parece superdivino ese programa. Andy lo viene haciendo hace muchos años y yo a él lo respeto y lo quiero porque lo conozco de añares", afirmó. Contó que los une una relación de larga data, y que por eso no le gusta que lo critiquen. "Es buena gente. Entonces tampoco me gusta que lo ataquen a él, por ejemplo", cerró. PH".