Conmoción: murió Stacy Keach, actor de Prision Break

Falleció en Polonia a los 85 años dejando una trayectoria de más de seis décadas entre las tablas, la pantalla grande y la televisión.

Stacy Keach, actor estadounidense reconocido por su paso por Prison Break y por su personaje del detective Mike Hammer, murió el martes 10 de noviembre a los 85 años. Falleció en su casa de Magdalenka, Polonia , rodeado de su familia, luego de una larga lucha contra una grave afección cardíaca.

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La noticia fue confirmada por su esposa, Magosia Tomassi, a través de un comunicado difundido por Variety. "Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia. Su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre", expresó.

El intérprete arrastraba problemas cardíacos desde hacía años. En mayo de 2017 había sufrido un infarto en pleno escenario del Goodman Theatre de Chicago, mientras protagonizaba Pamplona, obra en la que daba vida a Ernest Hemingway.

Entre 2005 y 2007 formó parte del elenco de Prison Break, donde interpretó al alcalde Henry Pope en las dos primeras temporadas de la serie. Su última aparición en pantalla grande fue en Jay Kelly (2025), producción de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler.

Walter Stacy Keach Jr . nació el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia. Siguió los pasos de su padre, el actor Stacy Keach Sr., y construyó a lo largo de más de seis décadas una sólida carrera en teatro, cine y televisión, que lo convirtió en una figura respetada de la industria estadounidense.

Su papel más icónico fue el del detective privado Mike Hammer, que interpretó en la serie de CBS The New Mike Hammer entre 1984 y 1987. Por ese trabajo recibió una nominación al Globo de Oro, premio que finalmente ganó en 1989 por la serie Hemingway. Retomó el personaje en el telefilme Mike Hammer: Murder Takes All (1989) y en la serie Mike Hammer, Private Eye, emitida entre 1997 y 1998. También prestó su voz como narrador de American Greed, de CNBC.

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En televisión participó además en producciones como Ray Donovan, Two and a Half Men, The Blacklist, Man With a Plan, ER y Titus, tuvo apariciones recurrentes en Los Simpson y en Blue Bloods interpretó al cardenal Kevin Kearns. En cine, el protagonista de Fat City trabajó en títulos como El legado de Bourne, Nebraska, W. (2008), de Oliver Stone, Honeydripper (2007), de John Sayles, y Sin City A Dame to Kill For (2014).

Su vida también tuvo momentos difíciles. En 1984 fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, por introducir cocaína en su equipaje. "Cuando me leyeron la sentencia, sentí como si me hubieran dado una patada en la ingle con tacos de plomo. Fue el peor momento de mi vida", relató en su libro All in All: An Actor's Life On and Off the Stage, publicado en 2013. Fue condenado a nueve meses, aunque solo permaneció seis en la prisión de Reading.

En el plano personal, se casó en cuatro ocasiones. Sus primeras esposas fueron Kathryn Baker en 1964, Marilyn Aiken entre 1975 y 1979, y Jill Donahue entre 1981 y 1986. Con Tomassi se casó en 1986 y permaneció junto a ella hasta su muerte.