Destructiva frase de una figura de América TV que abre incertidumbre sobre su futuro: "Voy a hacer lo que se me cante" La venta de una productora cambió el panorama de varias figuras. Por ahora, su decisión se mantiene en reserva. Agregar C5N en









La venta de Mandarina está generando confusión entre algunos referentes del canal. Redes sociales

Yanina Latorre se refirió al desconcierto que le generó la venta de Mandarina y dejó una definición que alimenta las dudas sobre su continuidad. La conductora habló en su programa de El Observador y reconoció que la operación la tomó por sorpresa. Es así que declaró: "Todo el mundo me está apretando, pero a mí me metieron en un quilombo. La semana pasada me enteré que se vendió la productora y ahora son todas ofertas. Me apuran". Sus palabras dejaron a la vista la incomodidad por la velocidad con la que empezaron a exigirle definiciones.

Hasta hace pocos días parecía tener su lugar asegurado en la pantalla, y no esperaba un cambio de escenario tan brusco. "Yo estaba feliz, instalada. Me cayó un balde de agua fría, no me esperaba todo este cambio", reconoció. La venta abrió la posibilidad de un nuevo destino televisivo para las principales figuras de la productora, y la puso en el centro de una negociación que todavía no tiene desenlace.

Latorre también deslizó que desde la productora podrían haber dado por descontada su presencia en El Nueve. "Les habrán prometido (Mandarina a El Nueve) mi presencia y no la tienen todavía", comentó. Además, marcó una diferencia con Ángel de Brito, que está de vacaciones y anticipó que analizará las propuestas cuando regrese. "Yo entiendo que la promesa era que íbamos Ángel y yo. Él está de vacaciones y dijo que va a responder cuando vuelva, o sea que se va a estirar. Mi decisión no depende de él", aseguró.

Sobre su postura, explicó que no tiene ganas de empezar de cero. "No tengo ganas de vivir de levantar canales. Acá estoy instalada. Igualmente, estoy escuchando todo", expresó. Y agregó que ya tiene una idea más definida, aunque prefiere reservarla. "Solo lo sabe mi marido. No quiero dar esperanzas". Finalmente aseguró. "En el medio estoy yo, que voy a hacer lo que se me cante".

Yanina Latorre reveló quién sería el ex de Flor Vigna al que mantenía En una entrevista que le realizó Martín Cirio a Flor Vigna, la cantante y actriz comentó que llegó a mantener económicamente a algunas de sus parejas. Las miradas apuntaron enseguida a Nico Occhiato, su expareja, aunque ella nunca mencionó su nombre. Él lo negó ante un cronista de Sálvese quien pueda. "Es que no pasó eso conmigo, así que no debe estar hablando de mí", aseguró.

En medio de esas versiones, Yanina Latorre aportó una información distinta durante su programa Sálvese quien pueda. La conductora señaló que el hombre al que Vigna habría ayudado sería Lauta, el cantante con quien mantuvo una relación después de su separación de Luciano Castro. Redes sociales Según Latorre, había recibido datos de que la cantante incluso habría pagado el alquiler del departamento de su entonces pareja. Por su parte, Pía Shaw compartió comentarios atribuidos a Pepe Ochoa sobre la convivencia y los problemas que habrían atravesado los artistas. De todas maneras, se trata de versiones periodísticas que no fueron confirmadas por Flor Vigna, quien no identificó públicamente al exnovio al que hacía referencia durante su entrevista.