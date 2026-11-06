No era Nico Occhiato: se filtró quién sería el ex de Flor Vigna al que mantenía años atrás

Tras la confesión de la ex Combate, confesaronla identidad del ex al que mantenía económicamente, mientras el reconocido productor negó estar involucrado.

Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la polémica tras confesar que mantuvo económicamente a una expareja que luego alcanzó el éxito y se alejó de ella. Aunque las sospechas apuntaron al conductor Nico Occhiato , una nueva versión revelada en televisión señaló a otro cantante.

La reacción de Nico Occhiatto luego la confesión de Flor Vigna sobre que mantuvo a un exnovio

Durante su programa de televisión, Yanina Latorre reveló que el hombre al que habría mantenido la artista sería El Lauta (Lautaro Cinti, creador del tema musical Puñaladas), músico con quien estuvo en pareja después de su separación del actor Luciano Castro . La información todavía no fue confirmada por Vigna.

La conductora en Sálvese quien pueda (América TV), aportó un dato sobre aquella relación: “A mí alguien me dijo que Flor Vigna le pagaba el alquiler del departamento” . La declaración reforzó las versiones sobre la ayuda económica que la cantante le habría brindado a su entonces novio.

Por su parte, la panelista Pía Shaw compartió una información atribuida al periodista Pepe Ochoa sobre la convivencia de los artistas: “Lauta es un matado. Estaba todo el día rascándose y Flor Vigna se hartó y lo rajó” , sostuvo al reproducir el mensaje del periodista.

Mientras tanto, Nico Occhiato desmintió haber sido mantenido por la bailarina: “¿Ella dijo eso de mí, con nombre y apellido? Es que no pasó eso conmigo, así que no debe estar hablando de mí” . Así, el conductor de Luzu TV rechazó las especulaciones que lo involucraban.

La declaración de Flor Vigna sobre que mantuvo a una expareja

La polémica comenzó cuando Flor Vigna visitó el streaming del influencer Martín Cirio y respondió una pregunta sobre sus relaciones sentimentales. Al ser consultada sobre si había sostenido económicamente a sus parejas, reconoció sin vueltas: “Sí, he mantenido, mucho”.

La cantante profundizó en aquella experiencia y recordó las expectativas que tenía sobre uno de sus novios: “Cuando yo he mantenido a un novio, pensé en ese momento: ‘Es obvio que cuando él triunfe se va a acordar de mí’”.

Sin embargo, Vigna aseguró que las cosas no terminaron como esperaba y lanzó una frase contundente: “Pero no, chicas, triunfan y se van”. Además, advirtió: “Es una ley. Ni siquiera es que me la agarro con ellos. Es como una ley matemática. No seas la del proceso”.

Redes sociales

La artista también recordó una expresión que aprendió durante un viaje a México: “La mujer del estudiante no es la mujer del ingeniero”. Con esa comparación explicó lo que sintió al acompañar a una pareja durante sus comienzos profesionales.

Finalmente, Flor Vigna vinculó su forma de relacionarse con el ejemplo de su madre: “Yo creo que sin querer copio el amor de mi vieja, que es de darlo todo”. Aunque sus declaraciones generaron repercusión en la televisión argentina, la cantante todavía no identificó públicamente al exnovio al que se refería.