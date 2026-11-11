11 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras las palabras de León XIV en Luján, Javier Milei despidió al Papa de Argentina

Con la histórica misa en la Basílica de Luján, el Santo Padre dejó el país luego de cuatro días en los que estuvo rodeado de fieles, que se acercaron a los distintos eventos en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la localidad bonaerense.

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Javier Milei despide a León XIV. 

Javier Milei despide a León XIV. 

El presidente Javier Milei despidió al papa León XIV, que dejó el país tras cuatro días, donde ofició misas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján con fuertes mensajes sobre la familia, la educación, el trabajo y mostrar sus preocupaciones por el empleo y las adicciones entre los jóvenes.

El papa León XIV con Javier Milei en la Casa Rosada.
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Al igual que en su llegada, un avión de Aerolíneas Argentinas traslada al Papa hacia Perú, su última escala en su viaje apostólico por la región. Previo a su despegue, responderá unas últimas preguntas de la prensa donde reflexionará sobre su visita y dejará un mensaje final a los argentinos.

Además del jefe de Estado, de la despedida formal también formaron parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno. El Presidente se mostró visiblemente emocionado en la despedida de León XIV: al pie del avión, se estrecharon las manos e intercambiaron unos últimas palabras.

La emoci&oacute;n de Javier Milei al despedir al papa Le&oacute;n XIV.&nbsp;

La emoción de Javier Milei al despedir al papa León XIV.

"Lo vimos muy emocionado a León. A las 14 está esperado que salga el avión rumbo a Perú. Son 3500 km que vamos a recorrer y volar. Hay algo importante es la mini conferencia de prensa que vamos a tener con él. Recordemos que el viaje de Uruguay a Argentina fue muy corto. Serán solo tres preguntas pero muy significativas sobre lo que deja este viaje", había informado previamente la periodista de C5N Pamela Francescato.

La despedida completa de Javier Milei a León XIV

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Ante miles de fieles que colmaron la plaza mariana, expresó su profundo agradecimiento por la acogida recibida y dedicó una emotiva oración a la geografía y a la identidad del país. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: autoridades civiles y religiosas, organizadores, voluntarios y a las familias que participaron presencialmente o a través de los medios”, manifestó.

Refiriéndose a la historia de la patrona nacional, recordó el arraigo popular de la figura de la Virgen de Luján: “La imagen que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes. El sucesor de Pedro debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”, expresó despertando los aplausos de la multitud.

En otro de los pasajes más celebrados de su discurso, trazó una analogía entre la iconografía religiosa y los símbolos patrios, haciendo referencia a su particular vestimenta: “Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera”.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

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