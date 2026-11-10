El hombre fue atacado por una mujer en circunstancias que todavía se desconocen. La Policía comenzó una investigación para esclarecer el caso.

El asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro conmocionó Brasil , el padre del jugador Ronielson da Silva Barbosa , fue asesinado de una puñalada en el cuello, en circunstancias que todavía se desconocen. Su hijo pudo viajar a despedir a su padre y estar reunido con su familia, gracias a que Neymar Jr. le prestó su avión privado .

Luto en el fútbol: mataron al padre de Rony, delantero del Santos

Según los primeros reporte de la Policía Militar, un equipo de emergencia recibió un llamado donde informaron que un hombre fue apuñalado en la zona de Patrolino Bentes, en el barrio Novo.

A pesar de que los servicios de emergencia asistieron de manera inmediata, el hombre falleció como consecuencia de las heridas. En el mismo lugar fue detenida la principal sospechosa , Selma Soares Cordovil, de 48 año s que llevaba un arma blanca.

Al recibir la noticia, el futbolista Rony recibió el apoyo de su club y pudo viajar para estar con su familia, gracias a que Neymar Jr. le prestó su avión privado para poder viajar a Pará.

Hoy he recibido una de las noticias más duras de mi vida: el fallecimiento de mi padre.

Recibo esta noticia con profunda tristeza y dolor en mi corazón, pero me mantengo firme en mi fe, confiando en que Dios es nuestro apoyo y que Él nos dará la fuerza para superar este difícil camino.

Quiero expresar mi gratitud al Santos Futebol Clube, al cuerpo técnico, especialmente al entrenador Cuca, y a todos los que han demostrado cariño, comprensión y solidaridad desde que recibieron la noticia.

Mi más sincero agradecimiento a Neymar por su generosidad y disposición para ofrecernos su avión y ayudarnos en estos momentos, haciendo posible que mi familia pudiera viajar.

Gracias también a todos los amigos, familiares y personas que me están mostrando su apoyo y oraciones a mí y a mi familia.

En estos momentos, mi deseo es estar con mi familia, honrar la memoria de mi padre y encontrar la fuerza para seguir adelante.

Me mantengo firme en mi fe porque sé que Dios está con nosotros incluso en los momentos más difíciles.

«El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu.» (Salmo 34:18)

Que Dios consuele nuestros corazones.

Rony