La reacción de Nico Occhiatto luego la confesión de Flor Vigna sobre que mantuvo a un exnovio

El productor rompió el silencio tras la polémica confesión de la actriz sobre un exnovio al que mantuvo económicamente y lanzó una contundente aclaración.

El productor y conductor Nico Occhiato rompió el silencio después de que la actriz Flor Vigna confesara que mantuvo económicamente a una expareja. Las declaraciones de la cantante durante una entrevista con el influencer Martín Cirio desataron especulaciones en las redes sociales y pusieron al conductor de Luzu TV en el centro de la polémica.

Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y salpicó a Nico Occhiato con una frase letal: "Triunfan y se van"

Consultado por los cronistas de dos programas de televisión, Occhiato negó que la historia estuviera relacionada con él. “¿Ella dijo eso de mí, con nombre y apellido? Es que no pasó eso conmigo, así que no debe estar hablando de mí” , respondió tajantemente.

En diálogo con LAM y SQP (América), el conductor también explicó que no había visto la entrevista completa y prefirió evitar una confrontación pública. “No voy a opinar del tema porque no lo vi” , aseguró, y reiteró que no podía sacar conclusiones únicamente por lo que le contaban los periodistas.

En medio de las repercusiones, Nico Occhiato aclaró cómo es actualmente su relación con Flor Vigna. “Ha venido a Luzu de invitada, ha hecho prensa de sus cosas y estuvo buenísimo. Nos hemos cruzado y está todo bien” , sostuvo, descartando un enfrentamiento personal.

Además, cuando le preguntaron si alguna vez había considerado incorporar a su exnovia a alguno de sus proyectos, respondió: “No, no” . Mientras tanto, en SQP surgió otra versión: el exnovio mencionado podría ser El Lauta , creador del tema Puñaladas, aunque esa identidad no fue confirmada por Vigna.

Redes sociales

Qué había dicho Flor Vigna que generó la polémica

La controversia comenzó cuando Flor Vigna participó del streaming de Martín Cirio, donde habló abiertamente sobre sus experiencias sentimentales. Ante la pregunta del conductor sobre si alguna vez había sostenido económicamente a sus parejas, respondió sin vueltas: “Sí, he mantenido, mucho”.

La cantante profundizó en aquella experiencia y recordó las expectativas que tenía sobre uno de sus exnovios. “Cuando yo he mantenido a un novio, pensé en ese momento: ‘Es obvio que cuando él triunfe se va a acordar de mí’. Pero no, chicas, triunfan y se van”, expresó.

Lejos de quedarse únicamente con esa confesión, Vigna compartió una advertencia sobre las relaciones en las que una persona acompaña económicamente a la otra. “Es una ley. Ni siquiera es que me la agarro con ellos. Es como una ley matemática. No seas la del proceso”, manifestó.

La artista también reflexionó sobre su forma de amar y el ejemplo familiar que habría influido en sus vínculos. “Yo creo que sin querer copio el amor de mi vieja, que es de darlo todo”, explicó. Aunque nunca identificó al exnovio mencionado, sus declaraciones fueron rápidamente asociadas con Nico Occhiato.

Sin embargo, en su programa de televisión Yanina Latorre aportó otra versión sobre la identidad del supuesto exnovio mantenido. “Alguien me dijo que Flor le pagaba el alquiler del departamento”, comentó en referencia a El Lauta. Se trata de información atribuida a terceros, no de un hecho confirmado por los protagonistas.