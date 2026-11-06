Sorpresa en MasterChef: el jurado quedó impactado y tomó una decisión inesperada con un participante El imprevisto desempeño de una de las figuras del certamen sacudió los ánimos en los estudios de grabación. Agregar C5N en









Un participante sorprendió con su preparación y se llevó todos los elogios.

Tras varias semanas atravesadas por la tensión y el escaso éxito con sus recetas, Grego Rossello vivió su jornada consagratoria en MasterChef Celebrity. Durante la emisión emitida este jueves, el concursante sorprendió al jurado con una preparación gastronómica impecable. Su desempeño le valió elogios unánimes y un beneficio determinante en el certamen: subir directamente al balcón, sin la necesidad de aguardar el veredicto final en la etapa de eliminación.

La consigna de la fecha desafió a los famosos a elaborar una hamburguesa completa acompañada por sus tradicionales papas fritas. Al momento de acercarse al estrado para ser evaluado, el influencer presentó la preparación visiblemente emocionado y detalló la técnica empleada en el armado: "Es una smash burger puse dos. Smashé dos hamburguesas de 100 gramos cada una las pesé e hice una salsa que se llama mil islas, que es que es 80 por ciento mayonesa, el 20 por ciento entre mostaza y el ketchup y pickles en vinagre, que los piqué, y les puse un poquito de pimiento ahumado".

Frente a la meticulosa explicación sobre el aderezo principal del plato, el chef Damián Betular intervino con su habitual mirada crítica para advertirle sobre los riesgos de esa combinación. El reconocido jurado analizó el procedimiento en vivo y remarcó la importancia de las mediciones: "Esta salsa sale perfecta si lo que estás diciendo tiene proporciones exactas. Con uno de los aderezos que varíe hoy pasás a una isla".

Posteriormente, el participante expuso ante el estrado el método utilizado para lograr la guarnición crujiente, revelando una entrañable costumbre familiar como pilar de su éxito en la cocina. El concursante sorprendió al jurado del certamen de Telefe al confesar la fórmula heredada en su hogar: "Las hice como las hacía mi mamá. Las sacaba de la grasa y la ponía en servilleta y listo. No tiene mucho más a vuelta que esa". Gracias al nivel exhibido en su plato, el participante dejó atrás las dudas del jurado y aseguró su continuidad una semana más, desatando la sorpresa generalizada de todos sus compañeros en la cocina más famosa del país.

Germán Martitegui controló si Maru Botana probaba una hamburguesa en MasterChef El reconocido chef Germán Martitegui se convirtió en el protagonista de un nuevo momento de alta repercusión durante la última emisión de MasterChef Celebrity. En la jornada de este jueves por la pantalla de Telefe, el jurado vigiló de cerca a su compañera Maru Botana en el preciso instante en que evaluaba la preparación del participante Pablo Migliore.

El episodio ocurrió en medio del debate público y las reiteradas críticas que viene recibiendo la pastelera por consumir únicamente pequeñas porciones de las elaboraciones presentadas en el certamen. Atento a esta polémica que sacude a las redes sociales, el jurado fijó su mirada para cerciorarse de que su colega efectivamente saboreara el plato del exfutbolista. Por su parte, el exarquero de fútbol pasó al frente para defender su propuesta gastronómica, a la que bautizó con un particular nombre fantasía inspirado en sus ingredientes. El concursante elaboró un medallón que incluía fruta y vegetales, explicando ante el estrado la evolución de su trabajo en la cocina: “También tiene pepinos. Estoy aprendiendo a organizarme”, reconoció Pablo Migliore. Las repercusiones no tardaron en trasladarse a la plataforma X, donde la audiencia cuestionó con severidad el criterio de la jurada al momento de probar las entregas de los participantes. Ante el descontento generalizado, un grupo de televidentes comenzó a reclamar en los medios digitales la incorporación de la prestigiosa chef Dolli Irigoyen, destacando que la histórica cocinera suele probar bocados muy pequeños.