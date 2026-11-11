11 de noviembre de 2026 Inicio
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Final de la Copa Libertadores: Estudiantes lanza a la venta un nuevo remanente de entradas

El conjunto de La Plata anunció que este miércoles, a las 17, se habilitarán plateas de Categoría 2 para el público general y otro exclusivo para socios mediante el sistema de ranking. La final será el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de la capital de Uruguay.

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La venta de entradas de platea será este miércoles 11 de noviembre a partir de las 17 vía online.

La venta de entradas de platea será este miércoles 11 de noviembre a partir de las 17 vía online.

Estudiantes de La Plata

A 17 días que se dispute la final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata anunció la venta de un nuevo remanente de entradas para el encuentro ante Palmeiras en Uruguay. El expendio será para el público en general y otro exclusivo para socios.

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Luego de los esfuerzos del Club, se gestionó un cupo exclusivo para los socios por ranking para una instancia que en principio solo era para público general con DNI argentino”, anunció el Pincha a través de sus redes sociales donde afirmaron que comenzará este miércoles 11 de noviembre a las 17.

Las localidades corresponden a la tribuna Olímpica del Estadio Centenario de Montevideo y tienen un valor de 250 dólares. La disponibilidad será limitada y, según detallado, la habilitación para comprar no garantiza conseguir una entrada.

La venta será a través de la plataforma oficial de Conmebol y contará con dos modalidades: una abierta al público general y otra exclusiva para socios de Estudiantes mediante el sistema de ranking. “Es necesario estar registrado en ElevenTickets, con su propio mail y marcando la opción de Estudiantes como equipo, NO como neutral, independientemente del camino que se opte para la compra. De esta manera, el socio sin entrada puede adquirir su localidad de dos maneras”, subrayó el club platense.

Al mismo tiempo, dejaron en claro que el estar habilitado como socio “ni impide comprar como público general para el sector Estudiantes, ya que cualquier camino concluye a la tribuna Olímpica del Estadio Centenario, en el Sector asignado para Estudiantes”.

La final será el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo entre el Pincha y Palmeiras.

Venta exclusiva para socios: horarios y puntajes

Le venta de entradas para los socios comenzará este miércoles 11 de noviembre a partir de las 17. La misma por ranking comenzará con la Ventana 2 y continuará con las siguientes franjas, siempre que queden localidades disponibles.

Ante inconvenientes con el registro o la plataforma, CONMEBOL dispone de atención por WhatsApp al +55 51 2106 8035.

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia jugarán por el título en la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza jugarán este jueves, en la que será una nueva edición de la Supercopa Argentina. El encuentro, programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba,

El choque será arbitrado Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

Los dirigidos por Alexander Medina consiguieron la clasificación a esta Supercopa Argentina gracias al título del año pasado en el Trofeo de Campeones, en el que derrotaron en un apretado encuentro a Platense.

Por su parte, los mendocinos fueron uno de los protagonistas en el fútbol argentino este año, ya que compitió hasta el final por el título de Campeón de Liga que finalmente ganó Boca por terminar primero en la tabla anual. El conjunto de Alfredo Berti, disputará este encuentro por su histórico título en la Copa Argentina 2025.

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