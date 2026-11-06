Escándalo en Telefe: la baja inesperada que sorprendió a todos Qué hay detrás de la decisión que encendió las alarmas en las autoridades del canal durante las últimas horas. Agregar C5N en









Una famosa artista decidió rechazar la invitación a un exitoso programa. Redes sociales

Telefe continúa en el centro de la atención mediática tras el fuerte cruce televisivo protagonizado por el influencer Santi Maratea y la periodista China Ansa en el ciclo PH, Podemos Hablar. Aquella emisión estuvo marcada por una profunda tensión al aire debido a los cuestionamientos sobre las colectas solidarias, un momento sumamente incómodo que obligó al conductor Andy Kusnetzoff a admitir al aire que se sintió “como el orto” por la situación vivida.

El tenso episodio desató un fuerte debate nacional en las redes sociales, los portales digitales y los principales programas de espectáculos de la farándula, poniendo bajo la lupa la dinámica del formato de entrevistas. Las repercusiones escalaron con el correr de los días, generando un clima de marcada controversia en torno a las figuras invitadas y al perfil que adoptan los debates en el estudio de televisión de la emisora de Martínez.

En medio de este revuelo informativo, la reconocida actriz Araceli González rompió el silencio y confirmó públicamente que decidió rechazar la invitación para concurrir al ciclo conducido por Andy Kusnetzoff durante este fin de semana. La intérprete explicó que, más allá de sus múltiples ocupaciones laborales, prefiere mantenerse al margen de los espacios donde se prioriza la confrontación: "No fui a PH, pero estuve viendo algunas cosas que fueron sucediendo".

Al ahondar en los motivos de su negativa, la artista aclaró el afecto que le une al animador aunque ratificó su postura de resguardar su energía en este momento profesional: "Me invitaron como siempre. A Andy lo amo. No tengo tiempo, estoy complicada y es toda una movida ir a un programa". A su vez, remarcó que se encuentra enfocada en otros proyectos comerciales: "Como estoy con el lanzamiento de esta plataforma y mi marca, no tengo energía".

De esta manera, la negativa de la actriz expone el malestar que generan los recurrentes conflictos televisivos en el medio artístico local, consolidando la polémica alrededor del ciclo de Telefe. Mientras el programa intenta superar el impacto del entredicho protagonizado por Santi Maratea y la China Ansa, las repercusiones continúan marcando la agenda.

Quiénes serán los invitados de PH: Podemos Hablar el sábado 7 de noviembre El ciclo “PH: Podemos Hablar” busca consolidar su liderazgo en la contienda del rating durante el prime time del fin de semana. Este sábado 7 de noviembre, a través de la pantalla de Telefe, la producción liderada por Andy Kusnetzoff apostará a una lista de reconocidos invitados del ámbito del espectáculo nacional para competir de forma directa contra la propuesta de Juana Viale, quien volverá a encabezar “La Noche de Mirtha”. Según la información revelada, una de las presencias confirmadas en el estudio es la actriz Cande Molfese, quien transita un embarazo de un varón junto a su pareja Joaquín y comparte el ciclo radial “Perros de la calle” con el propio conductor. Durante la grabación del programa, la artista compartió la mesa con la modelo Rocío Marengo, el músico Iván Noble y el comediante Grego Rossello conformando una mesa enfocada en el entretenimiento. Esta nueva nómina de comensales desembarca en el estudio de la señal tras la fuerte repercusión que generó el reciente cruce entre el influencer Santi Maratea y la periodista China Ansa en el segmento “Frente a frente”. Con esta reunión de figuras de la farándula, la emisora apunta a garantizar un clima distendido y amable al aire, buscando atraer la atención de la audiencia a través de confesiones personales y anécdotas compartidas.