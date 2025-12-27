Cuáles fueron las mejores películas del 2025 según IMDb: las 10 elegidas

Del cine de autor a los grandes estrenos: estas son las producciones que el staff de la famosa base de datos online eligió como las principales del año.

Una batalla tras otra, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue una de las más aclamadas por la crítica y el público general.

El 2025 dejó grandes producciones que marcaron a la industria cinematográfica. Entre estrenos esperados, películas protagonizadas por estrellas y títulos que generaron sorpresas, IMDb dio a conocer cuáles fueron las películas más destacadas del año.

A continuación, un top 10 de la elección del staff de la reconocida base de datos en línea, que se posiciona como una de las más importantes del mundo.

Dirigida por Drew Hancock, y protagonizada por Sophie Thatcher, Jack Quaid y Lukas Gage , esta película de suspenso y ciencia ficción se centra en un grupo de amigos que va a pasar el fin de semana a la finca de un millonario, novio de una de ellos. Es allí donde una de las jóvenes asesina al dueño de la mansión para evitar una violación, pero a partir de allí, descubre que nada es lo que parece.

Según comentan en IMDb, la razón de esta elección es que “fue tan diferente y abordó con éxitos tantos géneros sin sentirse desorientada ni desordenada”. Además, destacan que es visualmente impactante, “con una cinematografía magnífica y una paleta de colores vibrantes”.

Dirigida por Sophie Brooks , y protagonizada por Molly Gordon, Logan Lerman y Geraldine Viswanathan , esta comedia muestra la primera escapada romántica de Iris e Isaac, la cual sale todo mal. Ella está convencida de que encontró al hombre perfecto y que él está confundido, por lo que se empeña a demostrarle que están destinados a estar juntos.

Esta producción aporta un “giro fresco e ingenioso al género de la comedia romántica”, menciona el equipo de IMDb. Según explican, moderniza con éxito al género, resulta encantadora y evita caer en clichés.

8. Pecadores

Pecadores Michael B. Jordan

Una de las películas más destacadas del año. Dirigida por Ryan Coogler y con Michel B. Jordan, Jack O’Connell y Hailee Steinfeld a la cabeza del reparto. La historia se centra en dos hermanos gemelos que, con el objetivo de dejar atrás sus turbulentas vidas, regresan a su ciudad natal para comenzar de cero. Pero una vez allí, descubren que un mal espera para recibirlos.

Dentro de las cuestiones técnicas que aplauden de esta producción, se encuentran el guion, la ambientación y la elección del cast. “Me enganchó desde la primera escena. Esta película es una mezcla salvaje y hermosa de terror sureño con profundos matices emocionales”, destacaron.

7. Bridget Jones: Loca por él

Bridget Jones: loca por el

La icónica saga de comedia romántica, protagonizada por Renée Zellweger, volvió a la pantalla tras casi diez años de su última entrega. Esta historia, que viene conquistando generaciones desde 2001, se centra nuevamente en Bridget, que ahora tiene poco más de cincuenta años y afronta los desafíos de la vida moderna mientras hace malabares con las responsabilidades de la maternidad.

Según detallan, esta película es muy divertida, encantadora y conmovedora. Además, apela a la nostalgia porque remite a la era dorada del género: “Ver a Hugh Grant y Renée Zellweger juntos en pantalla de nuevo fue uno de los mejores momentos del 2025”.

6. El mono

El mono

Dirigida por Oz Perkins y basada en una historia de Stephen King, la trama se centra en dos hermanos gemelos que encuentran un mono de cuerda misterioso, a la vez que una serie de muertes atroces separan a su familia. 25 años después, el mono vuelve, obligando a los hermanos separados a enfrentarse a este juguete maldito.

Según explican, está en el top porque tiene “una buena dosis de estampidas, decapitaciones, gemelos malvados y cameos de Elijah Wood”.

5. La hora de la desaparición

Weapons

Dirigida por Zach Cregger y protagonizada por estrellas como Julia Garner, Josh Brolin y Amy Madigan, esta película se volvió una de las más aclamadas del 2025 porque conquistó a todo un público. A través de varias historias interrelacionadas, la producción habla sobre la desaparición de estudiantes de pre-escolar en una pequeña ciudad.

La decisión de que esté en el puesto es porque se trata de una historia fresca, con un elenco destacado y muy buenas actuaciones. “Tiene una atmósfera oscura y melancólica. Las imágenes son icónicas y el clímax es extremadamente satisfactorio y divertido”, destacaron.

4. El esquema fenicio

El esquema fenicio

Con un lujoso reparto de estrellas -como suele suceder en cada una de sus películas-, Wes Anderson deleitó a los cinéfilos con una nueva entrega que se centra en el acaudalado empresario Zsa-zsa Korda, quien nombra a su única hija, una monja, heredera de sus bienes. Al embarcarse en una nueva aventura, Korda se convierte en el blanco de magnates conspiradores, terroristas extranjeros y asesinos decididos.

“Es probablemente una de las películas más divertidas de Wes Anderson de los últimos tiempos”, explicaron los profesionales. Destacaron el elenco, especialmente las actuaciones de Michael Cera, Mia Threapleton y Benicio Del Toro (¿el nuevo actor fetiche del director?).

3. Lo siento, cariño

Lo siento, cariño

Dirigida y protagonizada por Eva Victor, acompañada de Naomi Ackie y Louis Cancelmi, esta producción sigue a Agnes, una joven que vive en una casa perdida en un paraje rural de Massachusetts, lo que le genera una permanente sensación de angustia y soledad. Cuando una querida amiga, a punto de alcanzar un hito importante en su vida, la visita, ella empieza a darse cuenta de su estancamiento y piensa en cómo seguir adelante.

El debut de Eva Victor fue uno de los más grandes aciertos del 2025, según creen desde el staff de IMDb. “Hay muchas emociones que experimentar”, destacaron.

2. La balada de la isla

La balada de la isla

Dirigida por James Griffiths y protagonizada por Carey Mulligan, Tom Basden y Tim Key, la historia se centra en Charles, quien vive en una isla remota y quiere cumplir su sueño al contratar a su músico preferido, Herb McGwyer, para que dé un concierto privado y exclusivo.

La decisión de que esté tan alta en el puesto es porque la califican como una película “encantadora”. Habla sobre el fandom, el duelo y las viejas relaciones. Además, destacan el guion, el soundrack y las actuaciones de Basden y Key. “Los personajes son contagiosos, cada uno a su manera, y hacen que la película conecte de la forma perfecta”, explicaron.

1. Una batalla tras otra

Una batalla tras otra - Leonardo DiCaprio

La nueva entrega del aclamado director Paul Thomas Anderson conquistó a la crítica y al público en general. Protagonizada por grandes estrellas como Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro, la película muestra a Bob, un revolucionario retirado que emprende en la búsqueda de su hija Willa, quien se encuentra desaparecida, a la vez que su enemigo malvado reaparece después de 16 años.

“Horas después de ver la cinta, seguía temblando”, expresaron desde el staff. Según opinan, la épica de acción del cineasta es “una inyección de adrenalina directa al corazón”. Destacan sus emociones explosivas, ese humor satírico que maneja y la decisión de usar el formato cinematográfico VistaVision. También aplaudieron las grandes actuaciones, especialmente la de su protagonista: “Después de todos estos años, DiCaprio todavía logra encontrar nuevas formas de recordarnos por qué es uno de los grandes”.