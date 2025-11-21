Romance. ambición y oportunidades de la vida: la película de Netflix que arrasa Esta producción se suma a la larga lista de éxitos de la plataforma de streaming sobre historias basadas en la redención y vínculos familiares.







Una experiencia cinematográfica que integra emoción, belleza visual y fuertes mensajes sobre lo que realmente importa en la vida. Netflix

Netflix tiene en su catálogo un drama romántico danés que está sorprendiendo a los suscriptores por su atmósfera íntima y sus paisajes soleados del sur de España. La plataforma sumó Mango, una conmovedora producción europea dirigida por Mehdi Avaz que explora temas como la ambición profesional, las segundas oportunidades y la reconexión con lo esencial bajo el cálido sol de Málaga. Este estreno desató gran entusiasmo en redes sociales y se ubicó rápidamente como una de las propuestas más destacadas del gigante del streaming.

La película, una coproducción entre Dinamarca y España realizada por Drive Studios, Rocket Road Pictures y Nordisk Film Distribution, presenta la historia de una directora de hotel enviada a la comarca de Axarquía con la misión de desarrollar un resort en una finca de mangos. Con un guión escrito por Milad Schwartz Avaz, Karina Dam y Renée Simonsen, la película mezcla romance, tensión profesional y reflexiones sobre la sostenibilidad y el verdadero significado del éxito, todo enmarcado en los impresionantes paisajes mediterráneos.

Protagonizada por Josephine Park y Dar Salim, esta producción invita a los espectadores a redescubrir la dulzura de lo simple. La crítica especializada la comparó con clásicos como Under the Tuscan Sun, destacando su capacidad para narrar historias de redención bajo la influencia de la naturaleza y un ritmo de vida más pausado.

mangooo Netflix: sinopsis de Mango Mango sigue la vida de Lærke, una ambiciosa directora de hotel danesa que es enviada a Málaga, España, con la misión profesional de convencer al propietario de una finca de mangos en la comarca de Axarquía para que venda sus terrenos y permita la construcción de un resort turístico.

La acompaña su hija Agnes, quien esperaba unas vacaciones poco convencionales pero termina desilusionada por una madre constantemente absorbida por su carrera. El viaje se transforma en algo mucho más profundo cuando surge una conexión inesperada con Alex, el dueño de la plantación.

Alex es un hombre marcado por un pasado trágico que mantiene una relación emocional muy fuerte con la tierra que heredó y que no desea abandonar. A medida que Lærke y Alex interactúan, la aparente negociación comercial se convierte en un choque entre ambición financiera y fuertes valores personales. La protagonista debe encontrar un equilibrio entre su carrera con su rol como madre mientras enfrenta sus propios deseos y expectativas, explorando junto a Agnes sus lazos afectivos heridos. mango-pelicula Tráiler de Mango Embed - Mango | Official Trailer | Netflix Reparto de Mango Josephine Park como Lærke

Dar Salim como Alex

Josephine Højbjerg como Agnes

Sara Jiménez como Paula

Paprika Steen como Joan

Anders W. Berthelsen como Tom

Sebastian Jessen como Kristian