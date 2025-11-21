IR A
Esta película con actores de renombre, una historia policial y un final increíble es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Su combinación de misterio, actuaciones sólidas y un clima intenso atrajo tanto a fanáticos del género como a nuevos espectadores.

Conocé cuáles son las Películas que está en el Top 1 de Netflix

En el catálogo de Netflix, algunas producciones logran destacarse rápidamente gracias a elencos potentes y tramas que capturan la atención desde el primer minuto. Eso es exactamente lo que ocurre con una película policial que volvió a escalar posiciones hasta convertirse en lo más visto de la plataforma.

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

La historia gira alrededor de una investigación cargada de tensión, donde cada detalle, cada gesto y cada silencio parece esconder algo más profundo. La construcción del suspenso, junto con la química entre sus protagonistas, genera un ritmo envolvente que mantiene al público pendiente de cada giro narrativo.

Sinopsis de Pequeños secretos, la película que es tendencia en Netflix

pequeños secretos

La película gira en torno a un sheriff (Denzel Washington) que, enviado a Los Ángeles para una tarea rutinaria, se ve envuelto en la investigación de un asesino en serie.

Se une a un detective de la policía local (Rami Malek), y juntos investigan una serie de asesinatos que los llevan a un sospechoso peculiar (Jared Leto). A medida que la investigación avanza, los secretos del pasado de los detectives amenazan con poner en peligro la investigación y la misión de atrapar al culpable.

Tráiler de Pequeños secretos

Embed - PEQUEÑOS SECRETOS - Trailer Oficial

Reparto de Pequeños secretos

  • Rami Malek como Jim Baxter
  • Jared Leto como Albert Sparma
  • Denzel Washington como Joe "Deke" Deacon
  • Natalie Morales como Detective Jamie Estrada
  • Olivia Washington como Amy Anders
  • Sofia Vassilieva como Tina Salvatore
  • Maya Kazan como Ronda Rathbun
  • Chris Bauer como Sal Rizoli
