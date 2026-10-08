Tensión y eliminación en Popstars: el cruce de una participante con Ángela Torres La jurado del ciclo puso el foco en los errores repetidos de una concursante que terminó eliminada en esa misma emisión. Agregar C5N en









Los problemas para seguir la letra de las canciones perjudicó su desempeño. Redes sociales

Ángela Torres protagonizó un momento tenso durante la grabación del segundo tema de Chapeaux, la banda que se formará a partir del reality musical Popstars de Telefe. La jurado fue muy clara al señalar los reiterados problemas de Ana Lucía Arrueta con la letra de las canciones y planteó un ultimátum frente a sus compañeras de jurado que anticipó lo que vendría después.

El hecho ocurrió cuando el grupo conformado por Micaela Dobarrio, Oriana Ledesma Castillo, Kala Bidner, Florencia Gutiérrez y Ana Lucía pasó al estudio para interpretar la nueva canción. Desde el arranque, Arrueta tuvo dificultades, ya que pisó la letra de una compañera, surgieron confusiones sobre quién debía cantar cada fragmento y finalmente se olvidó de su propio texto.

Luego de escuchar la grabación, Ángela Torres no tardó en expresar lo que pensaba en la deliberación interna del jurado. "Para mí a Anita hay que ponerle un ultimátum, de 'che, atención a la letra'. No sé lo qué pasa, la tiene enfrente", afirmó. Es así que al momento de dar el resultado, la jurado comunicó directamente a la participante que quedaba en condición de duda por los reiterados problemas con el texto.

Ana Lucía intentó explicar lo ocurrido. "Acá no me olvidé la letra, entré tarde, primero no entré en la parte del rap, me colgué en esa parte", dijo. Ángela escuchó pero no cedió en su postura: "Ya sea porque entraste tarde o porque te olvidaste la letra, el momento de la torpeza de la grabación surgió un poco ahí". La propia participante terminó reconociendo el patrón ante las cámaras: "Yo sé que a esta altura soy la única que se venía olvidando tan seguido la letra. Yo sé que eso jamás me habría pasado en un escenario, sé que son los nervios de tener a Afo Verde mirándome".

Redes sociales Renunció una nueva participante a Popstars El mismo capítulo en el que se eliminó a Arrueta también trajo otra novedad que llamó la atención. Valentina Ventre, conocida artísticamente como Nina, anunció ante el jurado que ese sería su último programa en la competencia. La joven tomó la palabra antes de que comenzara la deliberación sobre su actuación y los sorprendió a todos con su decisión.

"Antes de deliberar les quería contar que este es mi último programa. Me voy, hoy fue mi última presentación", disparó. Y luego explicó los motivos desde un lugar personal. "Entré al programa literalmente porque estaba buscando un poco quién era y siento que lo descubrí. Yo entré con una idea de ser una banda y en el proceso me di cuenta que estaba buscando transmitir más mi mensaje", dijo. Redes sociales Charlie García no ocultó su tristeza por la partida de la joven. "Estoy adolorido, la verdad es que tenemos mucho tiempo trabajando juntos, viéndote crecer y lo increíble cantante y performer que eres, y me duele que te vayas", expresó el productor. Nina respondió: "Soy consciente de lo que estoy haciendo, 100%, y estoy muy feliz". La cantante de 22 años, oriunda de La Plata, ya había participado de La Voz Argentina en 2025 y tiene una carrera solista activa con más de 100 mil seguidores en Instagram. Ahora buscará potenciar ese camino individual. No fue la única baja voluntaria de la temporada, ya que Valentina Pergolini, hija del conductor Mario Pergolini, también había renunciado después de clasificar a las etapas avanzadas, por la superposición con el rodaje de la serie En el barro para Netflix.