Se filtró el nombre de la banda que saldría de Popstars y las redes estallaron: cuál es La información sobre cómo se llamaría el grupo que surgirá del reality de Telefe generó repercusión entre los seguidores. Qué se sabe sobre la elección y por qué la noticia despertó críticas en redes sociales. Agregar C5N en









La posible denominación del grupo femenino que surgirá del reality generó distintas reacciones entre los seguidores.

Cuál sería el nombre de la nueva banda de Popstars.

Quién filtró el supuesto nombre del grupo.

Qué dijeron los seguidores del reality en redes sociales.

Cuántas participantes continúan en competencia. Se filtró el nombre de la banda que saldría de Popstars y las redes estallaron: la nueva banda de Popstars todavía no fue presentada oficialmente, pero se filtró el supuesto nombre que habría elegido la producción y generó todo tipo de comentarios, cual es

La competencia de Popstars entra en una etapa decisiva. Mientras las participantes buscan asegurarse un lugar en la formación final, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales el supuesto nombre que tendría la nueva banda femenina surgida del reality de Telefe.

La información fue difundida por el periodista de espectáculos Federico “Fefe” Bongiorno, quien compartió el dato en su cuenta de X. Mientras la posible identidad de la banda genera conversación en redes, la competencia continúa avanzando hacia las instancias finales. Hasta el momento, estas son opiniones de los seguidores y no existe una confirmación oficial sobre un eventual cambio de nombre.

Cuál es el nombre de la banda que saldría de Popstars Según la publicación de Federico “Fefe” Bongiorno la producción habría elegido Chapeaux como nombre para el grupo. Por el momento, Telefe no confirmó oficialmente la denominación, por lo que se trata de una filtración y no de un anuncio formal del programa.

El término es de origen francés y su pronunciación puede generar dudas para quienes no conocen la palabra. Precisamente, ese fue uno de los principales puntos que cuestionaron los seguidores del programa después de conocer la supuesta elección. La filtración rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del reality, que compartieron sus opiniones sobre el nombre que podría identificar al nuevo grupo musical.

La publicación de Bongiorno provocó distintas reacciones entre los usuarios de X. Una de las críticas que más se repitió estuvo relacionada con la dificultad para pronunciar y escribir correctamente Chapeaux. “Una mitad de la gente no va a saber pronunciarlo y la otra mitad no va a saber escribirlo”, comentó un usuario en la publicación. Según la información difundida sobre el programa, 12 aspirantes consiguieron avanzar directamente a la siguiente etapa, mientras que otras 13 participantes deberán enfrentarse en un duelo de canto para definir quiénes continúan en carrera.