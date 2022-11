Con críticas sobre el rendimiento de Rodrigo De Paul, la que no lo perdonó fue Romina. La exdiputada se quejó por una de las jugadas en las que el volante perdió una pelota y no dudó en insultarlo: ¡Qué hijo de p*ta!

Por otra parte, Alfa y Maxi protagonizaron uno de los cruces más polémicos en la previa del partido. Walter Santiago había sido apuntado fuertemente por haber "agraviado" la bandera nacional, generando un enorme repudio en las redes. Por eso, el cordobés esta vez no lo perdonó.

"Cómo van a meter al yankee este a ver al Mundial", reclamó el novio de Juliana. Alfa no dudó en responderle y, muy serio le dijo: "Yo no doy la vida por este partido".

https://twitter.com/GHermano_2022/status/1596568928896970754 "Cómo van a meter al yankee esté a ver el mundial" #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/YublXwYYPX — Gran Hermano Clips (@GHermano_2022) November 26, 2022

Se trata de una nueva prueba conjunta antes de que este domingo se conozca un nuevo eliminado en la casa más famosa del país.

Thiago salvó a Romina en Gran Hermano 2022: Agustín, Nacho, Juliana y María Laura están en placa

Thiago fue el vencedor de la prueba semanal, que le posibilitó contar con inmunidad en la gala de nominación y tener la chance de quitar de la placa a uno de los participantes. Por esa razón, este jueves hubo una gran expectativa por la determinación del joven de 19 años.

"No tengo ningún motivo, pero primero saco a Cata", explicó el oriundo de González Catán al momento de descartar a la primera opción de las cinco posibles para quitar de los nominados. Enseguida, decidió mantener en placa a Nacho: "Hablamos una banda y jodemos, tenemos la misma edad, pero hay gente con la que tengo más afinidad".

Cuando quedaron tres nominados, Thiago debió escoger a uno para que siga en la placa y no dudó: "Elijo a Juliana, con la que me llevo muy bien y me gustaría que se quede el domingo, pero hay dos personas con las que tengo más afinidad: Romina y Agustín".

"Voy a salvar a Romina porque me llevo bien con ella y desde el primer día tuve una buena conexión. Así que la elijo por la afinidad y aprecio", fue la argumentación del participante sobre su elección. De esta manera, en la placa de nominados quedaron Agustín, Juliana, María Laura y Nacho. ¿Quién dejará la casa?