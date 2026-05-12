IR A
IR A

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

El comentario de la hermana de Julieta Poggio generó el debate por la suciedad de la casa y la calificaron de "asquerosa".

La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.

La hermano de Julieta Poggio aseguró que le "huelen" los pies.

red

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada saca a relucir comportamientos y particularidades de los jugadores de Telefe, y esta vez fue Lolo, hermana de Julieta Poggio, quien reveló: "Tengo olor a pata".

La mediática hizo un duro descargo sobre la fallida entrevista con el divulgador científico.
Te puede interesar:

Nati Jota sobre el cruce con un divulgador científico: "Yo hago mi trabajo lo mejor posible"

La confesión de la mediática se dio en el marco de una charla con con Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski y Daniela de Lucía (antes de ser eliminada este lunes) notaron que el aire de la casa está "viciado".

Enseguida lanzaron la pregunta fatal: "¿Hay olor a pata?". Aunque Manuel intentó hacerse cargo porque estaba descalzo, la modelo no dudó en revelar que ella era la responsable del mal olor: "Yo tengo mucho olor a pata. Acá me huelen los pies”.

Embed

La honestidad de Poggio dio paso a un debate en las redes sociales: hubo quienes aprobaron que se muestre como una "persona real" y le sacaron dramatismo al tema. Mientras otros remarcaron la suciedad general del lugar, que tildaron de "asquerosa".

¿Quién fue el último eliminado de Gran Hermano?

En la gala de eliminación de este lunes 11 de mayo de 2026, Daniela De Lucía fue la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. Abandonó la casa tras perder el mano a mano final contra Danelik Galazán, en una gala marcada por la tensión y que el público decidió con su voto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

Es narcisista, machista y cagón, describió Cinzia a Emanuel.

Fin definitivo de los "4 Fantásticos" en Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel y dejó muda a toda la casa

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.

El exmarido de una participante de Gran Hermano fue detenido en España y avanza su extradición

La actriz habría exigido más dinero y una cláusula de protección maternal.

Se complica el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Lo van a pensar"

El próximo eliminado de Gran Hermano se conocerá el lunes 11 de mayo.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan una pelea voto a voto

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.

"Te autorizo a que me comas...": la propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

últimas noticias

Brandon Clarke tenía 29 años y jugaba en Memphis Grizzlies.

Dolor en la NBA: murió un jugador de Memphis Grizzlies

Hace 7 minutos
El marplatense jugará su segundo mundial con la Selección argentina.

Dibu Martínez vuelve a sacudir el mercado: ahora lo busca otro grande de Europa

Hace 8 minutos
Declara Mario Schiter en una nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.

Juicio por la muerte de Maradona: el cardiólogo aseguró que propuso más estudios, pero Luque se negó

Hace 29 minutos
La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

Hace 43 minutos
El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

Hace 47 minutos