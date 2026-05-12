Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada saca a relucir comportamientos y particularidades de los jugadores de Telefe, y esta vez fue Lolo, hermana de Julieta Poggio, quien reveló: "Tengo olor a pata".
El comentario de la hermana de Julieta Poggio generó el debate por la suciedad de la casa y la calificaron de "asquerosa".
La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada saca a relucir comportamientos y particularidades de los jugadores de Telefe, y esta vez fue Lolo, hermana de Julieta Poggio, quien reveló: "Tengo olor a pata".
La confesión de la mediática se dio en el marco de una charla con con Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski y Daniela de Lucía (antes de ser eliminada este lunes) notaron que el aire de la casa está "viciado".
Enseguida lanzaron la pregunta fatal: "¿Hay olor a pata?". Aunque Manuel intentó hacerse cargo porque estaba descalzo, la modelo no dudó en revelar que ella era la responsable del mal olor: "Yo tengo mucho olor a pata. Acá me huelen los pies”.
La honestidad de Poggio dio paso a un debate en las redes sociales: hubo quienes aprobaron que se muestre como una "persona real" y le sacaron dramatismo al tema. Mientras otros remarcaron la suciedad general del lugar, que tildaron de "asquerosa".
En la gala de eliminación de este lunes 11 de mayo de 2026, Daniela De Lucía fue la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. Abandonó la casa tras perder el mano a mano final contra Danelik Galazán, en una gala marcada por la tensión y que el público decidió con su voto.