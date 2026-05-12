Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros El comentario de la hermana de Julieta Poggio generó el debate por la suciedad de la casa y la calificaron de "asquerosa". + Seguir en







La hermano de Julieta Poggio aseguró que le "huelen" los pies. red

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada saca a relucir comportamientos y particularidades de los jugadores de Telefe, y esta vez fue Lolo, hermana de Julieta Poggio, quien reveló: "Tengo olor a pata".

La confesión de la mediática se dio en el marco de una charla con con Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski y Daniela de Lucía (antes de ser eliminada este lunes) notaron que el aire de la casa está "viciado".

Enseguida lanzaron la pregunta fatal: "¿Hay olor a pata?". Aunque Manuel intentó hacerse cargo porque estaba descalzo, la modelo no dudó en revelar que ella era la responsable del mal olor: "Yo tengo mucho olor a pata. Acá me huelen los pies”.

Embed Los chicos empezaron a sentir olor a pies y LOLO se aparta de la ronda en donde estaban y confiesa “YO TENGO MUCHO OLOR A PATA”

Las Poggio se encargaron en dejar el apellido en lo más alto #GranHermano pic.twitter.com/NHVkOdLEPD — la one (@laone_casan) May 11, 2026

La honestidad de Poggio dio paso a un debate en las redes sociales: hubo quienes aprobaron que se muestre como una "persona real" y le sacaron dramatismo al tema. Mientras otros remarcaron la suciedad general del lugar, que tildaron de "asquerosa".