Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui

Los jurados exhiben diferencias en el análisis de los platos de los participantes y el último cruce terminó con una interrupción: “No quiero hablar más”.

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui
Captura de pantalla

Entrando en la recta final de Masterchef Celebrity, el jurado tuvo un tenso cruce en la última edición que salió al aire por Telefe, ¿por culpa de La Joaqui? Es que Damián Betular y Germán Martitegui tuvieron diferentes posturas a la hora de la devolución de la cantante.

Toda la secuencia se dio después que Wanda Nara llamara a la artista a presentar su plato y después de probar lo presentado Betular consideró que le faltaba algo, pero aseguró que “no termino de definir qué”. “Pero a lo que ibas a hacer hay un paso, hay un trabajo”, lanzó sin tapujos.

Acto seguido, Martitegui dio su devolución, pero difirió con el de su colega y fue contundente: “Para mí hay dos cosas completamente desconectadas acá, la sopa fría como una brisa de verano y después están los porotos y las arvejas que te pidió Betular, que están sobre cosidos, es como un guiso abajo, el kale no está crocante”.

Sin embargo, en ese preciso instante Germán interrumpió su opinión al advertir la cara del pastelero, quien le indica que “estaba crocante”. A modo de refutar su devolución, “Tegui” agarrar el alimento y lo mueve para mostrar que no está crocante. Sin más, se vuelve a su lugar sentenció: “No quiero hablar más”.

En medio del tenso momento, la conductora intentó calmar las aguas y le pidió que no peleen, aunque ambos negaron que se tratar de una discusión, sino simple “debate”. Tras dicho intercambio de opiniones, ambos tuvieron la misma postura con otros platos.

Embed - El tenso cruce entre Betular y Martitegui en plena devolución Masterchef Celebrity

Quién subió al balcón en MasterChef Celebrity y quiénes irán a la gala de eliminación

En el programa de última chance para evitar ir a la gala de eliminación de MasterChef que será este lunes, se conoció quién fue el afortunado de subir al balcón y evitar estar en la cuerda floja del programa.

Este domingo, Ian Lucas, Emilia Attias, Cachete Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui y Marixa Balli debieron preparar un plato libre sin proteína animal, pero solo utilizando verduras verdes que se encontraban bajo las cajas misteriosas de esa tonalidad.

Tras una hora de trabajo, Miguel Ángel Rodríguez, Cachete Sierra, La Joaqui y Marixa Balli no tuvieron una buena devolución y no pudieron evitar vestir el delantal negro. Mientras que el mano a mano, el youtuber y la actriz fueron los dos mejores platos de la noche, sin embargo, el músico logró ganar la pulseada y este lunes mirará la gala desde arriba.

Quienes quedaron con delantal negro y enfrentarán la gala de eliminación de este lunes son

  • Cachete Sierra
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Marixa Balli
  • La Joaqui
  • Emilia Attias
  • Andy Chango (tuvo el peor plato en la noche de beneficios y fue enviado directamente a la eliminación)
