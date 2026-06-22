Tensión al aire: el palazo que le tiró Ángela Torres a Flor Jazmín por Nico Occhiato El choque en vivo entre las figuras del canal de streaming por una revelación íntima derivó en incomodidad generalizada y viralización inmediata. Agregar C5N en









El cruce en vivo durante un programa de streaming generó múltiples reacciones en redes.

En una jornada marcada por la alta tensión, el universo del streaming volvió a quedar en el centro de la escena mediática cuando se desató un fuerte cruce entre Ángela Torres y Flor Jazmín Peña durante la emisión de un programa matutino de Luzu TV generando repercusión inmediata en redes sociales y en la comunidad del canal que comanda Nicolás Occhiato.

El conflicto se originó a partir de un comentario aparentemente liviano sobre una situación personal vinculada a Marcos Giles, pareja de la cantante, pero rápidamente escaló a un intercambio cargado de incomodidad, ironía y frases que fueron interpretadas como un verdadero “palazo” en vivo, con especial foco en la figura de Occhiato, quien quedó indirectamente involucrado en la dinámica del estudio.

El momento exacto del conflicto en Nadie dice nada se produjo cuando Flor Jazmín Peña relató al aire una anécdota sobre Marcos Giles, lo que generó una reacción inesperada de Ángela Torres, quien visiblemente incómoda cuestionó la exposición pública del tema con una frase contundente: “¿Daba que me cuenten al aire o daba que me cuenten antes para que yo esté preparada?”, una declaración que marcó el quiebre del clima distendido del programa.

La tensión aumentó cuando Flor intentó bajarle el tono con una respuesta humorística, pero lejos de suavizar la situación, la reacción de la cantante derivó en una frase que rápidamente se viralizó. “Yo te voy a contar cuando encaren a Nico también, así te cagás de risa”, una declaración que instaló a Nico Occhiato en el centro simbólico del conflicto, generando interpretaciones cruzadas en redes sobre celos, límites de exposición y códigos dentro del equipo de Luzu TV.

Lo rápida q es Angela Torres para responder... hasta colorada se puso Flor Jazmin jksjs



Nico se le caga de risa y Martin la manda al frente jajaja pic.twitter.com/axymejFF8o — bad girl (@xcjlsj) June 16, 2026 Luzu TV reincorporó a uno de los productores por el escándalo de la fake news La producción de Luzu decidió reincorporar a uno de los productores que había sido apartado preventivamente en medio de la polémica, una decisión que busca estabilizar el funcionamiento interno del equipo en un contexto de alta exposición mediática. Esta medida generó debate dentro de la comunidad digital, especialmente entre seguidores del canal, que analizan cada movimiento como parte de una crisis más amplia en la industria del contenido en vivo.

El conductor Nico Occhiato volvió a quedar en el centro de la escena tras la fake news sobre Jorge Messi, difundida al aire en Luzu TV, que desató una crisis interna y reabrió el debate sobre el chequeo de información en el streaming en vivo. El episodio generó cuestionamientos sobre la responsabilidad editorial y el manejo de datos sensibles dentro de la producción. Occhiato reaccionó con dureza y expresó: “Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna… mi desacuerdo es total”, marcando distancia del hecho y anticipando una revisión interna junto con posibles sanciones por considerarlo un “error inadmisible”. Luego trascendió, según Martín Salwe, que hubo movimientos internos en el equipo técnico vinculado a la emisión de El Show del Verano, incluyendo desvinculaciones y una reincorporación parcial dentro del staff de producción. En tanto que la investigación interna habría revisado la cadena de mensajes y horarios de WhatsApp, donde se analizó cómo circuló la información antes de salir al aire, lo que llevó a redefinir responsabilidades dentro del equipo de Luzu TV.