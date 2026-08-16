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Se acabó la espera: lanzaron el tráiler de la segunda película de Los Simpson y confirmaron la fecha de estreno

Durante la presentación que dio inicio a la D23, el adelanto más esperado por los fanáticos tiene como protagonista a Homero y a Bart. El segundo film de la familia amarilla tiene confirmado el nombre del mismo y su logo.

La pelíciula de Los Simpson será el septiembre del 2027

La pelíciula de Los Simpson será el septiembre del 2027, justo en el 20 aniversario de la primera.

Los Simpson volverá a la pantalla grande a 20 años de su primer film. La confirmación se dio en lo que fue el inicio a la D23 Expo de Disney de este año: no solo mostraron el tráiler, sino que también dieron a conocer el nombre original, el logo y hasta le pusieron fecha de estreno.

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La secuela de la familia amarilla más querida es uno de los estrenos más esperados por sus fanáticos y coincidirá con la fecha de lo que fue la primera cinta original en 2007, por lo que eligieron la fecha exacta para coincidir con su 20 aniversario. “¡Anda la osa! Los Simpson, la NUEVA película, llegará a los cines en septiembre del 2027”, fue la confirmación en la cuenta oficial de X de 20th Century Studios LA donde, además, del nombre oficial también se ve la imagen con una rosquilla como logo distintivo.

Los Simpson, la nueva película: cómo es el primer tráiler que dieron a conocer

Los Simpson son sin dudas unos de los dibujitos más queridos en la pantalla chica y que ahora, volverán a la grande. Si bien no dieron más detalles de qué se tratará el film, contará con algún episodio que contará con la presencia de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

En esta oportunidad, lo primero que se puede ver es al padre de la familia amarilla como el principal protagonista y al final aparece el hijo, quedándose con el objeto que más estaba buscando, sin un mínimo de esfuerzo.

El tráiler comienza donde Homero está disfrutando de un partido de béisbol con sus amigos, pero la aventura sigue cuando cuando tiene que perseguir la pelota por el estadio entero mientras se desata el caos.

Al final, un helicóptero acaba uniéndose a la persecución por Springfield, y llega a colarse hasta el local de bowling, un quirófano y una fábrica de la icónica cerveza Duff. Pero termina cuando la pelota regresa al estadio y termina en los pies de Bart. ¿Quién se quedó con la pelotita?

Ahora los fanáticos podrán calmar la ansiedad con este pequeño adelanto, o se quedaron con más ansiedad ya que esperan que se revele más detalles de qué se tratará la secuencia de esta película.

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