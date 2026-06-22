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El reconocido actor que se defendió de las críticas por tener una novia 44 años menor que él

Un prestigioso artista rompió el silencio tras el revuelo que generó su nueva relación sentimental.

El reconocido actor fue criticado por la diferencia de edades.

El reconocido actor fue criticado por la diferencia de edades.

Imagen creada con IA

Roly Serrano volvió a captar la atención pública, aunque esta vez el motivo estuvo alejado de su carrera artística o de sus recientes complicaciones médicas. El prestigioso actor de 71 años estuvo como invitado en el clásico programa Almorzando con Juana y afrontó con total naturalidad las preguntas de la conductora sobre su romance con Candelaria Saldaño Vicente. Se trata de una joven actriz de 27 años que no solo conquistó su corazón, sino que además se transformó en un sostén indispensable durante su último proceso de rehabilitación.

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La notable brecha de edad entre ambos generó un fuerte revuelo y opiniones divididas en el universo digital. Lejos de esquivar la polémica, el artista fue tajante a la hora de calificar la actitud de quienes vuelcan comentarios negativos en el anonimato de la web: “No tienen vida propia y se dedican a los demás”. Con esta frase, el intérprete dejó en claro que su prioridad absoluta es disfrutar del gran presente sentimental que atraviesa, sin condicionamientos externos.

A pesar de mostrarse firme y plantado frente a la situación, quien sufriera un gravísimo accidente automovilístico en marzo de 2024 y permaneciera tres meses internado en terapia intensiva, reconoció el impacto que generan estos episodios virtuales. “Sí, me molesta las cosas que dicen en las redes sociales”, confesó con total honestidad. De todos modos, optó por restarle trascendencia al asunto y enfocarse en la fuerte complicidad que lo une a su nueva pareja.

Qué dijo Roly Serrano tras las críticas por su novia 44 años menor

A la hora de pasar en limpio el verdadero impacto de los comentarios negativos, Roly Serrano minimizó los cuestionamientos virtuales y destacó que el rechazo proviene de una minoría absoluta. “De cada 100 personas son dos o tres”, calculó el actor, poniendo el foco en las constantes muestras de afecto y contención que recibe en el día a día. “El resto nos miran y nos dicen cosas hermosas. Agradecemos a todas esas personas que nos hablan bien”, señaló, profundamente conmovido por el reconocimiento que experimenta en la calle, lejos de las pantallas.

El romance con Candelaria Saldaño cobró vida luego del violento siniestro vial que puso en riesgo la vida del artista. Después de atravesar un extenso e intenso proceso de recuperación a nivel físico y neurológico, el intérprete halló en la joven un apuntalamiento esencial para salir adelante tanto en su cotidianidad como en sus proyectos laborales. “La felicidad es enorme. Yo nunca pensé que podía volverme a enamorar a los 71 años”, se sinceró frente a los televidentes, exponiendo su asombro por esta nueva oportunidad afectiva.

La unión entre ambos terminó de afianzarse en Córdoba, provincia a la que el actor había viajado por cuestiones de trabajo. En poco tiempo, el noviazgo sumó intensidad y dio paso a la decisión de convivir. Actualmente, la pareja comparte la rutina diaria y la actividad sobre las tablas en Villa Carlos Paz, ciudad turística donde ella se desempeña en el área de producción de la obra Suspendan la boda, compartiendo tareas junto a Nazarena Vélez.

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