Revelan que Flor Peña está viviendo su peor momento tras el escándalo por la fake news: "Nunca la vieron así" El escándalo de la noticia falsa dejó a la actriz en su momento más vulnerable y generó consecuencias que van más allá de lo mediático. Agregar C5N en









Flor Peña y el escándalo que vivió al aire en Luzu TV. Redes sociales

Florencia Peña está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida luego del escándalo desatado por haber difundido en vivo una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi en el programa El Show del Verano de Luzu TV. Así lo dio a conocer la panelista Pochi en Puro Show, quien aseguró haber accedido a información proveniente de personas muy cercanas al entorno de la actriz.

"Yo estuve con gente muy cercana al entorno de ellos, muy muy cercana", relató Pochi al aire. El panorama que describió fue muy claro: "Me dijeron que están súper devastados, no sólo ella, sino su familia que la está pasando mal", sostuvo. Y agregó que este episodio habría tenido un impacto emocional sin precedentes en la actriz: "De todo lo que sucedió mediáticamente todos estos años, que ha golpeado a Flor, nunca la vieron así como está ahora, está devastada", cerró.

El escándalo también habría afectado uno de los vínculos más importantes de Peña. Según comentó Luis Ventura en Primicias Ya, la relación entre la actriz y Marley atravesaría una fuerte crisis. "Les voy a contar que en este momento Flor Peña y Marley no estarían pasando su mejor relación a nivel de amigos", lanzó el conductor, y fue más lejos. "Ojo, porque algunos hablan de hasta distanciamiento y final de relación", afirmó.

El conflicto entre ambos se habría originado por la actitud que tomó Marley frente a lo ocurrido en el streaming. Marina Calabró analizó la situación en el mismo programa: "Si Marley está diciendo 'yo el martes voy a ir a laburar y no me hago cargo de nada de lo que está pasando. Y no tengo nada que ver, y mi contrato lo voy a hacer valer'. Es lógico".

Imagen archivo LAM. Nico Occhiato reincorporó a uno de los productores despedidos en Luzu TV Luego del escándalo, Luzu TV tomó la decisión de desvincular a los responsables de lo ocurrido, pero días después Nico Occhiato dio marcha atrás con una de esas desvinculaciones. Según informó Martín Salwe en SQP (América TV), el productor Pehuén Milisenda fue reincorporado a su puesto, mientras que Magui Abramovich quedó fuera del streaming de manera definitiva.

El motivo de la distinción quedó explicado por los registros de conversaciones. "Cuando le llega la información a Pehuén, a través de Fede Hoffman, intenta corroborar la información, y quedó comprobado por los horarios de los chats de WhatsApp, que Flor ya lo contaba al aire por indicación de la otra productora mientras él intentaba chequear la información", detalló Salwe. El episodio que desencadenó todo ocurrió cuando Florencia Peña comunicó en vivo que Jorge Messi había fallecido, sin que la información hubiera sido verificada. La familia del futbolista emitió de inmediato un comunicado pidiendo respeto ante la situación de salud que atravesaba el padre de Lionel. Luzu TV respondió con un comunicado oficial: "Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresaron, y anunciaron la desvinculación de los responsables.