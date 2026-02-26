IR A
Gran Hermano 2026: quién sería el primer eliminado de la casa

Un jugador tomó una polémica decisión y generó una ola de repudio en las redes sociales.

Gran Hermano Generación Dorada 2026 ya es tendencia en redes sociales.

  • Brian Sarmiento quedó desnudo frente a sus compañeros y las cámaras.
  • Tras la viralización del video, varios usuarios en redes sociales exigen sanciones contra el jugador.
  • El episodio ocurrió ante varios participantes, incluyendo la influencer trans Danelik.
  • El exdeportista dio consejos amorosos a Juanicar, quien muestra interés por Lolo Poggio dentro de la casa.

A menos de una semana del debut de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el nombre de uno de los participantes quedó en el centro de la conversación en redes sociales. En apenas 48 horas, el exfutbolista y empresario Brian Sarmiento desató un fuerte revuelo por una actitud que no pasó desapercibida.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

En una escena que rápidamente se viralizó, el ex deportista se bajó la ropa interior frente a sus compañeros para cambiarse, sin reparar en quienes estaban a su alrededor. Quienes seguían la transmisión en vivo captaron el preciso instante en que Sarmiento quedó completamente desnudo.

En cuestión de minutos, el clip inundó las plataformas digitales, despertando un repudio generalizado. La polémica escaló debido a que el episodio ocurrió frente a varios integrantes del reality, entre ellos Danelik, la influencer trans oriunda de Tucumán que ya se perfila como una de las favoritas del público.

Desnudo Brian Sarmiento

Una ola de usuarios de X comenzó a exigir algún tipo de sanción, o incluso la expulsión inmediata del jugador de la casa más famosa del país. “Impresentable”, “Que se vaya ya”, fueron los comentarios que más resonaron entre los seguidores del programa.

Los consejos amorosos que dio Brian Sarmiento en Gran Hermano 2026

En su primera noche dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento no perdió el tiempo y asumió con naturalidad el rol de "celestino" del grupo. Su objetivo principal fue incentivar a Juanicar, actor de La Sociedad de la Nieve, para que diera el primer paso con "Lolo" Poggio.

El exfutbolista instó a su compañero a buscar excusas pequeñas y efectivas, como devolver un objeto olvidado, para romper el hielo y acercarse. “Decile: ‘Che, Lolo, te dejaste las cosas allá y te doy esto para...", dijo Sarmiento, dándole unas pertenencias de la joven que habían quedado olvidadas en el living de la casa. E insistió: “Ese es el primer paso. Dale, dale, tocá la puerta, porque están las chicas”.

gran hermano GH
Ya ingresaron 18 participantes a la Casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Cuando Juanicar volvió de la otra habitación, donde se encontraba “Lolo”, y contó sobre la interacción entre ambos, Sarmiento se centró en la importancia de los detalles y la actitud inicial de Poggio en la conversación con el joven de 26 años.

“Me gusta esto” dijo Brian interesado en la respuesta de la bailarina e influencer: “¿Cómo te dijo gracias?", quiso saber. Los jugadores hicieron hincapié en el tono de voz de Lola al momento de responder. “¿Hubo onda o no hubo onda?”, insistieron los otros participantes que también se interesaron en la conversación.

