Gran Hermano 2026: quién sería el primer eliminado de la casa

Un jugador tomó una polémica decisión y generó una ola de repudio en las redes sociales.

A menos de una semana del debut de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el nombre de uno de los participantes quedó en el centro de la conversación en redes sociales. En apenas 48 horas, el exfutbolista y empresario Brian Sarmiento desató un fuerte revuelo por una actitud que no pasó desapercibida.

En una escena que rápidamente se viralizó, el ex deportista se bajó la ropa interior frente a sus compañeros para cambiarse, sin reparar en quienes estaban a su alrededor. Quienes seguían la transmisión en vivo captaron el preciso instante en que Sarmiento quedó completamente desnudo.

En cuestión de minutos, el clip inundó las plataformas digitales, despertando un repudio generalizado . La polémica escaló debido a que el episodio ocurrió frente a varios integrantes del reality, entre ellos Danelik , la influencer trans oriunda de Tucumán que ya se perfila como una de las favoritas del público.

Una ola de usuarios de X comenzó a exigir algún tipo de sanción, o incluso la expulsión inmediata del jugador de la casa más famosa del país. “Impresentable”, “Que se vaya ya” , fueron los comentarios que más resonaron entre los seguidores del programa.

En su primera noche dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento no perdió el tiempo y asumió con naturalidad el rol de "celestino" del grupo. Su objetivo principal fue incentivar a Juanicar , actor de La Sociedad de la Nieve, para que diera el primer paso con "Lolo" Poggio .

El exfutbolista instó a su compañero a buscar excusas pequeñas y efectivas, como devolver un objeto olvidado, para romper el hielo y acercarse. “Decile: ‘Che, Lolo, te dejaste las cosas allá y te doy esto para...", dijo Sarmiento, dándole unas pertenencias de la joven que habían quedado olvidadas en el living de la casa. E insistió: “Ese es el primer paso. Dale, dale, tocá la puerta, porque están las chicas”.

gran hermano GH Ya ingresaron 18 participantes a la Casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Cuando Juanicar volvió de la otra habitación, donde se encontraba “Lolo”, y contó sobre la interacción entre ambos, Sarmiento se centró en la importancia de los detalles y la actitud inicial de Poggio en la conversación con el joven de 26 años.

“Me gusta esto” dijo Brian interesado en la respuesta de la bailarina e influencer: “¿Cómo te dijo gracias?", quiso saber. Los jugadores hicieron hincapié en el tono de voz de Lola al momento de responder. “¿Hubo onda o no hubo onda?”, insistieron los otros participantes que también se interesaron en la conversación.