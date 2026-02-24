IR A
IR A

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Se conocieron los porcentajes de los hermanitos que están la cuerda floja y los que tienen más imagen positiva, según una encuesta en Instagram.

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Redes sociales

Gran Hermano empezó con todo, y esta edición especial Generación Dorada, tuvo el ingreso de 18 participantes, aunque faltan entre 6 y 8 más personas, pero las redes ya dieron su primer veredicto.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
Te puede interesar:

Oriana Sabatini realizó una romántica sesión de fotos con Paulo Dybala en su octavo mes de embarazo

El reality de Telefe generó gran expectativa por la participación de famosos como Andrea del Boca y Divina Gloria y los usuarios de Instagram ya opinaron en Instagram sobre los más odiados y los que tienen mejor imagen positiva.

Embed

Según la encuesta del sitito Tronk en X, los simpatizantes del ciclo que cumple 25 años este 2026 votaron entre los más odiados a Pincoya, Carmiña, Manuel y Daniela, según la cuenta TRONK que sigue el minuto a minuto del juego.

En primer lugar, se ubicó Jennifer Vanessa Galvarín Torres, más conocida como Pincoya sin glamour en redes, y la ganadora del reality en Chile. Le sigue Carmiña Masi, la periodista paraguaya que ya adelantó que no le gusta limpiar y no va a hacerlo en la casa. Manuel Ibero, la expareja de la exhermanita Zoe Bogach, que entró en la edición 2023, y por último la panelista de TV y coach Daniela de Lucía.

Embed

Por el contrario, entre los más votados por la empatía con el público en Instagram fueron: Tomy, Tomás Riguera, el futbolista que se hizo viral por subir contenidos junto a su madre en TikTok. Nik, es decir Nicolás Sícaro, el mejor amigo de Ian Lucas y por último la hermana menor de Julieta Poggio, Lolo.

Gran Hermano, cuántos jugadores más entran a la casa

Este lunes ingresaron 18 participantes a la casa de GH, y el martes se espera que se sumen entre 6 y 8 jugadores más, aunque la producción de Telefe tiene preparadas algunas sorpresas. Entre los hermanitos hay artistas, influencers, personajes de redes sociales y exparticipantes de ediciones anteriores. Santiago del Moro presentó a cada uno de ellos y dejó abierta la puerta para que hoy se complete la totalidad del plantel de esta Generación Dorada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Gran Hermano: cuáles fueron los pedidos exclusivos de Andrea del Boca para entrar a la casa

Empezó el reality más famoso de la Argentina. 

Gran Hermano Generación dorada: la casa más famosa volvió a abrir sus puertas

últimas noticias

Max Verstappen, triple campeón de la Fórmula 1.

Max Verstappen admitió que está cerca del retiro: "Quiero vivir mi vida, no quiero pasar 25 años conduciendo un coche"

Hace menos de un minuto
Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza

Hace 20 minutos
A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Hace 20 minutos
Está previsto que el ciclo lectivo bonaerense comience este lunes 2 de marzo.

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron paro para el día del comienzo de clases

Hace 22 minutos
El 66% de los participantes del estudio utilizaba su dispositivo móvil en el baño.

Advierten que usar el celular en el baño puede tener consecuencias inesperadas para la salud

Hace 22 minutos