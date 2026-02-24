Se conocieron los porcentajes de los hermanitos que están la cuerda floja y los que tienen más imagen positiva, según una encuesta en Instagram.

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano empezó con todo, y esta edición especial Generación Dorada, tuvo el ingreso de 18 participantes, aunque faltan entre 6 y 8 más personas, pero las redes ya dieron su primer veredicto.

El reality de Telefe generó gran expectativa por la participación de famosos como Andrea del Boca y Divina Gloria y los usuarios de Instagram ya opinaron en Instagram sobre los más odiados y los que tienen mejor imagen positiva.

Según la encuesta del sitito Tronk en X, los simpatizantes del ciclo que cumple 25 años este 2026 votaron entre los más odiados a Pincoya, Carmiña, Manuel y Daniela, según la cuenta TRONK que sigue el minuto a minuto del juego.

En primer lugar, se ubicó Jennifer Vanessa Galvarín Torres, más conocida como Pincoya sin glamour en redes, y la ganadora del reality en Chile. Le sigue Carmiña Masi , la periodista paraguaya que ya adelantó que no le gusta limpiar y no va a hacerlo en la casa . Manuel Ibero , la expareja de la exhermanita Zoe Bogach , que entró en la edición 2023, y por último la panelista de TV y coach Daniela de Lucía.

Según esa encuesta, entre los más odiados están: Pincoya, Carmiña, Manuel y Daniela

Por el contrario, entre los más votados por la empatía con el público en Instagram fueron: Tomy, Tomás Riguera, el futbolista que se hizo viral por subir contenidos junto a su madre en TikTok. Nik, es decir Nicolás Sícaro, el mejor amigo de Ian Lucas y por último la hermana menor de Julieta Poggio, Lolo.

Gran Hermano, cuántos jugadores más entran a la casa

Este lunes ingresaron 18 participantes a la casa de GH, y el martes se espera que se sumen entre 6 y 8 jugadores más, aunque la producción de Telefe tiene preparadas algunas sorpresas. Entre los hermanitos hay artistas, influencers, personajes de redes sociales y exparticipantes de ediciones anteriores. Santiago del Moro presentó a cada uno de ellos y dejó abierta la puerta para que hoy se complete la totalidad del plantel de esta Generación Dorada.