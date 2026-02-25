IR A
Gran Hermano define su primera placa: cómo será la gala de nominación de la casa

Santiago del Moro explicó cómo será la votación de los 28 participantes y cómo el público podrá decidir quién se queda y se va de la edición Generación Dorada.

El conductor detalló los cambios que tendrá la votación con la participación del público.

Gran Hermano ya recibió a los 28 participantes y se viene la primera gala de nominaciones de la edición Generación Dorada para elegir a los primeros expuestos para que el público vote quién se irá de la casa.

El deportista es hijo del reconocido automovilista Osvaldo Abel Cocho López.
El conductor de GH, Santiago del Moro, detalló este martes cómo será la votación entre los participantes. Primero, aseguró que "no va a ser en vivo" porque son muchos jugadores. Segundo, habrá un cambio particular en cuanto al sentido de la votación del público.

El mediático explicó que una vez que se conozcan todas las nominaciones, va a quedar definida la placa que estará integrada por un mínimo de siete participantes, y la placa estará dividida en dos. Durante las primeras 24 horas, es decir, del miércoles hasta el jueves, el voto será positivo: el público decidirá quiénes son los concursantes de la placa con más apoyo.

Ademas, en la gala del jueves, se bajará, en orden aleatorio, a los dos o tres más votados de la placa, y la misma pasará a ser negativa instantáneamente. Desde ese momento y hasta la gala de eliminación del lunes, la gente votará a quien quiera ver salir de la casa. Del Moro aclaró que "nada de esta información será sabida por los propios participantes".

