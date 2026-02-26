Dos refuerzos: la buena noticia que tendrá el próximo técnico de River Tras el anuncio de la salida de Marcelo Gallardo, el club tendrá una condición a favor al cierre del libro de pases. Por + Seguir en







River y una transición clave en el fútbol argentino. @riverlpm

La derrota ante Vélez por el Torneo Apertura precipitó la decisión de Marcelo Gallardo de finalizar su segundo ciclo en River, que concluirá oficialmente en el próximo compromiso frente a Banfield.

La comisión directiva ya analizaba escenarios posibles y comenzó a evaluar candidatos para asumir la conducción técnica, con Eduardo Coudet entre los nombres que surgieron en las reuniones internas.

Una lesión de gravedad sufrida por Juan Carlos Portillo habilita, según el reglamento de la AFA, la posibilidad de incorporar un reemplazante dentro de un plazo excepcional de diez días hábiles.

El préstamo de Matías Galarza Fonda a Atlanta United libera un segundo cupo que puede utilizarse hasta el 10 de marzo, lo que abre margen concreto para reforzar el plantel. La caída ante Vélez en Liniers por la sexta fecha del Torneo Apertura marcó un punto de quiebre en River. Tras suspender la conferencia de prensa posterior al encuentro, Marcelo Gallardo se tomó el lunes para reflexionar y, por la noche, comunicó que el duelo ante Banfield será el último de su segunda etapa al frente del equipo. La determinación fue adoptada luego de evaluar el presente deportivo y el rendimiento exhibido en el inicio del certamen.

En paralelo, la dirigencia ya tenía en consideración distintos escenarios ante la posibilidad de un cambio en la conducción. En las reuniones de la cúpula comenzaron a mencionarse alternativas para ocupar el banco, y uno de los nombres con mayores chances es el de Eduardo Coudet, quien actualmente se encuentra vinculado a Deportivo Alavés y debería resolver su situación contractual antes de cualquier avance. Desde el club remarcan que no se trató de un despido, sino de una definición consensuada.

En medio de este proceso de transición, surge una noticia relevante para quien asuma el cargo: la institución dispone de la posibilidad de sumar dos refuerzos pese a que el libro de pases en Argentina está cerrado. La primera opción se origina en la lesión de Juan Carlos Portillo, ocurrida el 12 de febrero, que habilita a incorporar un reemplazo dentro de los diez días hábiles establecidos por la AFA, con fecha límite el 2 de marzo.

La segunda alternativa se desprende del préstamo de Matías Galarza Fonda a Atlanta United, operación que libera un cupo adicional utilizable hasta el 10 de marzo.

Galarza Fonda En el fútbol argentino, River atraviesa una transición clave: tras la salida de Gallardo, el club podrá sumar dos refuerzos antes de marzo gracias a excepciones reglamentarias vigentes. @matigalarzaf (IG) Los números de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo en River El segundo período iniciado en agosto 2024 concluirá con 85 partidos oficiales dirigidos, registro compuesto por 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. En ese lapso, conjunto convirtió 107 goles y recibió 68, cifras que arrojan una efectividad cercana al 54 por ciento de los puntos disputados. A diferencia etapa anterior, esta fase no incluyó conquistas en torneos locales ni internacionales.

Marcelo Gallardo El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River dentro del fútbol profesional cerrará con 85 partidos dirigidos, 35 triunfos y una efectividad cercana al 54 %. Comparativamente, primer ciclo entre 2014 y 2022 había dejado 424 encuentros, 228 triunfos y un total de 14 títulos, entre ellos consagraciones continentales y copas nacionales. Aquella etapa consolidó uno de los procesos más exitosos historia institucional. El contraste estadístico explica parte contexto actual y ayuda a dimensionar expectativas generadas alrededor figura entrenador más influyente era moderna club.