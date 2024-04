Telefe confirmó la nueva temporada de uno de los programas más exitosos con la vuelta de Marley

Marley

Pero antes del certamen, harán una previa con promociones para el nuevo ciclo. Según indicó Pronto, Marley viajará en mayo a tierra estadounidenses y el viaje coincide con la inauguración de la Experiencia Messi.

El evento es una experiencia multimedia que está vinculada a la vida del 10 argentino el 25 de abril. Pero el 20 de junio hasta el 14 de julio, se realizará la Copa América y viajarán hacia ese país para poder estar presente y vivir la experiencia de la tribuna.

Telefe canceló el regreso de un histórico programa de Marley: qué pasó

El canal Telefe canceló el regreso del programa Tu cara me suena para 2024, por lo que Marley no podrá regresar a la conducción de un ciclo en el canal y continuará relegado tras las acusaciones en su contra.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue el usuario @teleavisador en X (ex Twitter), donde escribieron: "Cancelado el regreso de Tu cara me suena a Telefe en el 2024. No hay plata". Esta justificación generó un fuerte escándalo contra el canal, ya que son los dueños de Gran Hermano 2023 y eso les genera muchos ingresos.

Tu Cara Me Suena cancelado Marley Telefe X (ex Twitter)

Por eso, cuesta creer que este histórico ciclo no vuelva por esa razón y la audiencia apuntó contra Marley por todas las polémicas que le tocó vivir en el último tiempo. Así, se deberá esperar a las próximas semanas para conocer qué otro programa estará en su horario, recordando que hasta julio la estrella del canal será Gran Hermano 2023.