Gran Hermano: quién es Mariela Pietro, la mujer del Turco García que entró a la casa La esposa del exdelantero de Racing y la Selección argentina hace 28 años se sumó al reality de Telefe y causó alarma entre sus compañeros por su alto perfil. Agregar C5N en









La mujer del exfutbolista entró al juego con una fuerte advertencia a sus compañeros Imagen mejorada con IA/Redes sociales

El repechaje de Gran Hermano permitió el ingreso de 13 jugadores al reality de Telefe. Entre las nuevas figuras de esta Generación Dorada está la mujer de Claudio "el Turco" García, Mariela Pietro, que se definió como "avasallante".

La mujer, pareja del exfutbolista hace 28 años, fue presentada como la última incorporación a la casa y aclaró que entra para competir: "Me gusta mucho la competencia, me gusta mucho el programa. Tengo una personalidad un poco avasallante".

Pietro no esquivó los comentarios sobre su vida y se autocalificó como "botinera", además ya despertó la alarma entre sus compañeros por su perfil alto y sin filtros: "Soy buena persona, que eso es lo más importante. La casa de Gran Hermano significa un desafío increíble. Vengo a jugar, vengo a pasarla lindo y a competir”.

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En su clip de presentación para el casting, la esposa del Turco García aseguró que el mundo del fútbol y la exposición mediática no la asustan. También destacó la vida que lleva junto al exdelantero de Racing y de la Selección argentina.