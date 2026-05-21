IR A
IR A

Gran Hermano: quién es Mariela Pietro, la mujer del Turco García que entró a la casa

La esposa del exdelantero de Racing y la Selección argentina hace 28 años se sumó al reality de Telefe y causó alarma entre sus compañeros por su alto perfil.

La mujer del exfutbolista entró al juego con una fuerte advertencia a sus compañeros

La mujer del exfutbolista entró al juego con una fuerte advertencia a sus compañeros

Imagen mejorada con IA/Redes sociales

El repechaje de Gran Hermano permitió el ingreso de 13 jugadores al reality de Telefe. Entre las nuevas figuras de esta Generación Dorada está la mujer de Claudio "el Turco" García, Mariela Pietro, que se definió como "avasallante".

Carmiña Masi de Gran Hermano.
Te puede interesar:

"Pídanle disculpas a la gente": Carmiña Masi planea demandar a Gran Hermano

La mujer, pareja del exfutbolista hace 28 años, fue presentada como la última incorporación a la casa y aclaró que entra para competir: "Me gusta mucho la competencia, me gusta mucho el programa. Tengo una personalidad un poco avasallante".

Pietro no esquivó los comentarios sobre su vida y se autocalificó como "botinera", además ya despertó la alarma entre sus compañeros por su perfil alto y sin filtros: "Soy buena persona, que eso es lo más importante. La casa de Gran Hermano significa un desafío increíble. Vengo a jugar, vengo a pasarla lindo y a competir”.

En su clip de presentación para el casting, la esposa del Turco García aseguró que el mundo del fútbol y la exposición mediática no la asustan. También destacó la vida que lleva junto al exdelantero de Racing y de la Selección argentina.

Gran Hermano: Andrea del Boca y su estado de salud

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano. Tras concretar su reingreso al juego por el Golden Ticket, la participante aseguró: “Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera”, sobre su problema dental tras una fuerte caída en la casa de Telefe.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Andrea del Boca reingresó al reality.

El histórico acuerdo económico que convenció a Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

Lola y Manuel oficializaron su amor en Gran Hermano.

El esperado encuentro entre dos participantes de Gran Hermano que revolucionó las redes: "Gracias por volver"

El nuevo participante se presentó como el más peligroso

Quién es el nuevo participante de Gran Hermano que hizo una fuerte advertencia: "Soy el más peligroso"

Jenny Mavinga y Carmiña Masi en el repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada.
play

Mavinga y Carmiña criticaron a Gran Hermano por el repechaje y la congoleña aseguró que recibió "amenazas"

La exparticipante habló de los insultos recibidos en redes sociales

"Recibo comentarios horribles": el calvario que está viviendo una ex participante de Gran Hermano

Se incorporó en la noche con mayor cantidad de reingresos del programa.

Quién es la ex participante del Bailando que entró a la casa de Gran Hermano: no es Charlotte Caniggia

últimas noticias

Javier Milei brinda un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Milei anunció una baja de retenciones para el campo y la industria: "Los impuestos son un robo"

Hace 45 minutos
Eduarda Fátima Bergalli tenía 37 años y era una reconocida anestesista de Esquina, Corrientes. 

Corrientes: encontraron muerta a una anestesista e investigan si fue asesinada

Hace 50 minutos
Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza.

Pagano denunció al diputado Santurio por enriquecimiento ilícito, tras recibir uno de los créditos del Banco Nación

Hace 1 hora
Luis Caputo celebró el acuerdo en su cuenta de X.

Respaldo clave del FMI: aprobó el acuerdo con Argentina y desembolsará u$s1.000 millones

Hace 1 hora
El misterioso anuncio de una leyenda de la música sacude al mundo entero.

El misterioso anuncio de Rod Stewart que huele a despedida: "Creo que eso será todo"

Hace 1 hora